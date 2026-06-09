Paco Stanley: Revelan la identidad del hombre que supuestamente habría mandado asesinar al conductor hace 27 años

Este mes se cumplen 27 años del asesinato del conductor de televisión Paco Stanley. Su muerte fue una de las más impactantes debido a que la causa fue un asesinato brutal que conmocionó a todo el país mismo que ocurrió en el restaurante El Charco de las Ranas en la colonia Pedregal en la Ciudad de México. Sin embargo, a principios de junio de 2026 se estrenó el documental “Testigos:la verdad tiene voz” en donde se aborda la historia del asesinato de la estrella de televisión en donde se ha revelado quien supuestamente habría dado la orden de ejecutar al conductor habría sido el narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, mejor conocido como “El Azul”. Hasta el momento esto no es un hecho que las autoridades hayan confirmado de manera oficial.

Detalles del documental “Testigos:la verdad tiene voz”

El documental “Testigos:la verdad tiene voz” es un proyecto dirigido por el productor Juan Carlos Uribe en conjunto con la reconocida periodista Arleth Garibay. Se ha dado a conocer que dicho proyecto busca revelar información inédita del caso del asisinato de Paco Stanley. Uno de los detalles más sorprendentes del documental es que cuenta con testimonios de elementos policiales y otros testigos protegidos. Este proyecto audiovisual también cuenta con archivos y material único del caso.

¿Por qué asesinaron a Paco Stanley?

De acuerdo con las declaraciones de algunos testigos del caso todo se debió a una venganza y la orden se emitió desde el reclusorio sur de la Ciudad de México. “La razón que dio es porque le habían dado 4 millones de dólares para lavar de los 80s, a finales de los 80s, nunca los regresó y fue la razón, digamos, vulgarmente, como se dice, un ajuste de cuentas” fue parte de la declaración que hizo el director Juan Carlos Uribe.

¿Quiénes fueron a prisión luego del asesinato de Paco Stanley?

Mario Bezares, comendiante, conductor de televisión y actor mexicano así como Paola Durante, condutora y modelo uruguaya fueron a prisión por más de un año luego de que fueran señalados como responsables del asesinato de Paco Stanley. Sin embargo, fueron liberados debido a que la ley los declaró inocentes. Actualmente el asesinato de Paco sigue siendo uno de los casos más investigados y con más preguntas dentro del mundo de la farándula.