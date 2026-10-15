Muere famoso payaso de forma INESPERADA, a los 66 años de edad: “Gracias por tantas risas”

El medio del entretenimiento, el humor y la comedia se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Ricardo Ruiz Molina, mejor conocido como "Payaso Farolito", a los 66 años de edad. La noticia ha consternado a todas las personas que impactó con sus show, esto debido a que siempre mostró cercanía con niños así como adultos. Su muerte ha generado una ola de comentarios enviando condolencias y pésame así como personas recordando algunos de sus shows a través de diversas fotografías. El querido payaso impactó en muchas personas de Monterrey, estado en donde se presentó muchas veces.

¿De qué murió el "Payaso Farolito"?

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento de Ricardo Ruiz Molina, mejor conocido como "Payaso Farolito" ya que no se ha compartido un comunicado oficial que detalle qué originó la muerte del querido humorista infantil. Sin embargo, esta noticia ha provocado diversas reacciones por parte de sus seguidores. La usuaria Yadira Aguirre compartió a través de su cuenta de facebook diversas fotografías del famoso payaso dando su show, "Gracias por tantas risas y por dejarnos tantos recuerdos bonitos con tus shows. Descansa en paz", fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación.

¿Quién era el "Payaso Farolito"?

Ricardo Ruiz Molina dedicó parte de su vida al entretenimiento infantil, personificándose como payaso logró transmitir entusiasmo, felicidad y risas a su público, que estaba conformado por niños y personas adultas, a quiénes logró conquistar en sus presentaciones, las cuales se llevaron a cabo en fiestas infantiles, cumpleaños, festivales escolares y eventos sociales. Gracias a su trabajo y esfuerzo logró consolidarse como una de las figuras más queridas y respetadas de la comedia blanca en Monterrey.

¿Dónde se realizará el homenaje a "El Payaso Farolito"?

Las honras fúnebres al querido Payaso Farolito se llevarán a cabo en Capillas Churubusco (Sala 2), pertenecientes a Jardines de Juan Pablo, ubicadas en la Avenida Churubusco número 217 Norte, colonia Churubusco, en Monterrey, Nuevo León. Este homenaje ya ha comenzado y terminará este jueves 15 de octubre a las 21:00 horas.

En la esquela fúnebre que fue compartida se encuentra un código QR para que todos los fans del payaso compartan fotografías de él o algunos de sus momentos más recordados para rendirle un homenaje.

