Le hizo un pastel de Rayo McQueen a su novio, pero el resultado no fue lo que esperaba y se volvió viral: ‘Me salió el Rayo González’

La influencer Sol Carmona, conocida en redes sociales como @carmonasoll, se volvió viral después de compartir un video en el que muestra el pastel con temática de Rayo McQueen que preparó para su novio, conocido como “el Kevin”. Aunque la intención era sorprenderlo con un postre inspirado en el famoso personaje de Cars, el resultado final terminó siendo mucho más divertido de lo esperado. El pastel, que buscaba representar al icónico automóvil rojo de Disney y Pixar, quedó ligeramente aplastado y con una forma peculiar que provocó risas entre los usuarios. Lo que comenzó como un detalle romántico terminó convirtiéndose en un momento viral, gracias al contraste entre la idea original y la apariencia del bizcocho.

¿Por qué el pastel de Rayo McQueen de Sol Carmona se volvió viral?

La reacción de los internautas no tardó en llegar. En lugar de parecerse por completo al veloz protagonista de Cars, la creación de Sol Carmona adquirió una apariencia que llevó a los usuarios a bautizarlo como “Rayo González”, una versión inesperada del personaje que desató comentarios y bromas. El apodo se convirtió en uno de los elementos más llamativos de la publicación, pues resume el tono humorístico con el que se recibió el video. La diferencia entre el diseño que probablemente imaginaba Sol y el aspecto final del pastel fue suficiente para que otras cuentas compartieran el momento y más personas se sumaran a la conversación.

@carmonasoll Quieren ver la reacción de el Kevin, mi novio, al ver la torta que le hice del rayo McQueen? 🤣🤣🤣 🚗💨⚡️ ♬ sonido original - carmonasoll

Sin embargo, las reacciones también destacaron el detalle detrás de la preparación: Sol hizo el pastel para su novio, “el Kevin”, con la intención de regalarle algo especial. Así, entre bromas sobre la apariencia del automóvil y comentarios sobre el gesto romántico, el video consiguió llamar la atención en plataformas como TikTok e Instagram. Este tipo de publicaciones demuestra cómo una situación cotidiana puede convertirse en un fenómeno de internet cuando combina humor, espontaneidad y una historia con la que otros usuarios pueden identificarse. En esta ocasión, el pastel no necesitó una apariencia perfecta para convertirse en protagonista de las redes sociales.