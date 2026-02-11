Aseguran que Christian Nodal rompió vínculos con su familia; esta sería la evidencia

Desde hace meses se habla en algunos espacios mediáticos (unos sin respaldo real y otros con opiniones de insiders fuertes) que Christian Nodal estaba alejándose bastante de su familia. Hoy es muy difícil ver a los miembros de la dinastía González Nodal aparecer en público y/o con su hijo. Por ello, el reporte de esta periodista del espacio digital alertó a muchos, pues confirmaría el total distanciamiento.

¿Christian Nodal dejó de seguir a sus papás en redes sociales?

Sí, según varios reportes, El Forajido dejó de seguir a sus papás en las redes sociales. Por esta razón las personas comenzaron a lanzar sus teorías respecto a esta situación. Y es que en medio de las problemáticas de la familia, se encuentra la demanda que sigue en curso contra Universal Music. Allí existió la renuncia de 3 abogados que habrían sido originalmente contratados por el papá de Nodal.

La periodista conocida como Chamonic reportó lo siguiente: “Tres presentaron su revocación en el caso de Nodal y la disquera… según me dicen Nodal y sus papás tenían 5 abogados de los cuales 3 eran de Guadalajara contratados por el papá pagados por Nodal y otros 2 equipos de abogados son muy amigos de Ángela Aguilar (según me dicen) y son con los que Nodal se queda para su defensa”.

Es decir, el distanciamiento se dio en decisiones “profesionales”, pues cada quien tendrá a su gente de confianza para seguir con el caso contra la disquera. Sin embargo, según el fuerte de los reportes, existe un distanciamiento generado de distintas situaciones alrededor del vínculo que también incluye a los Aguilar.

¿Christian Nodal rompió todo vínculo con sus papás?

Pese a que también se reporta que Nodal sigue y deja de seguir a las personas de manera continúa, se percibe muy extraño que en estos momentos de alta tensión se rompa la unión vía redes sociales. Sin embargo, también se comentó bastante que en un video reciente se ve a su padre al lado del sonorense, esto al anunciar que en breve llegaría un nuevo álbum musical. Por ello, se genera confusión del asunto interno del tema familiar.