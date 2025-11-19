El papá de Christian Nodal manda un contundente mensaje tras la audiencia por la demanda a su familia

Christian Nodal y sus padres, Jesús Jaime González y Silvia Cristina Nodal, no fueron vinculados a proceso por la demanda que presentó Universal Music en su contra por supuestamente haber falsificado firmas en contratos relacionados con los derechos de sus primeras canciones. Tras salir de la audiencia, que duró más de 17 horas, el cantante y compositor mexicano, junto a sus familiares, ofreció sus primeras declaraciones.

El cantante agradeció la paciencia a los medios de comunicación, entre ellos Venga la Alegría, y confirmó que “ningún solo documento” se acreditó como falso. Además, pidió respeto y contratos dignos para “artistas de su calibre” .

Christian Nodal no será vinculado a proceso, el cantante externó unas palabras de agradecimiento hacía sus padres después de que el cantante pasará por una audiencia de más de 10 horas en el Reclusorio Oriente.



¿Qué dijo el papá de Christian Nodal tras salir de la audiencia por la demanda de la disquera?

Luego de las palabras de Nodal, su padre tomó el micrófono y, visiblemente positivo, lanzó un mensaje contundente: “Estoy feliz porque se hizo justicia, muy feliz. Ahora sí podemos cantarlo, con todo el respeto del mundo. Se trabajó muy duro”.

¿Qué significa que no hayan vinculado a proceso a Christian Nodal?

Que Christian Nodal y sus padres no hayan sido vinculados a proceso significa que la jueza no encontró pruebas suficientes para acusarlos de lo que demanda la otra parte, en este caso, la presunta falsificación de documentos.

No hubo vinculación a proceso contra Christian Nodal el día de ayer, después de una comparecencia de más de 14 horas, en la que Nodal sí estuvo acompañado de sus padres: Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González.





Sin embargo, el cantante de “El Amigo” aclaró que todavía hay una demanda civil que deben resolver , y señaló que también querían llevarla al ámbito penal, por lo que es posible que vuelvan a comparecer en esta instancia.

¿De dónde son Christian Nodal y su familia?

Christian Nodal nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora. Desde muy pequeño mostró talento para la música y sus padres lo apoyaron para que perfeccionara sus habilidades. Más tarde se mudó a Mazatlán, Sinaloa, cuando tenía 14 años. Su cover “Adiós, amor” fue un éxito mundial y lo catapultó a la fama.

Luego, Nodal lanzó sus propias canciones, como “De los besos que te di”, “No te contaron mal”, y “Ya no somos ni seremos”, que también fueron un éxito en reproducciones.