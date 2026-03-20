Por qué a Mario Almada le decían el “Chuck Norris mexicano” y cómo nació su apodo

Este 20 de marzo de 2026 el cine se vistió de luto por la muerte de Chuck Norris a los 86 años. El deceso del campeón de artes marciales convertido en ícono de acción con fama de ser "invencible", ha recordado a muchas personas que en México también tuvimos a una figura así: Mario Almada.

A continuación recapitulamos por qué al emblemático actor mexicano se le comparaba frecuentemente con el integrante de "Los indestructibles".

Quién era Mario Almada y por qué le decían el "Chuck Norris mexicano"

Junto a su hermano Fernando, Mario Almada conformó la dupla más exitosa del cine mexicano de acción. Participó en más de 300 películas y su carrera se extendió por más de 7 décadas, consiguiendo cintas tan emblemáticas como "La banda del carro rojo", "Pistoleros famosos" y "Todo por nada".

Se le conoció por cintas con alto contenido de violencia, cuyas tramas solían situarse en el norte de México y, en específico, en pueblos azotados por el crimen; por los climas desérticos que solían usarse como locaciones y las temáticas, se le identificó como un ícono del western mexicano.

Según explicó el diario El País tras la muerte de Mario Almada, en 2016, se le puso el apodo del "Chuck Norris mexicano" por su eterno papel de pistolero y la calma que mostraba ante el caos de sus películas. A menudo sus hazañas desafiaban las leyes de la lógica, las habilidades de sus personajes no parecían conocer límites y podía enfrentarse con grandes grupos de criminales sin sufrir ni una herida significativa.

En sus últimos años de trabajo, con apariciones en cintas como "El infierno" y "El Tigre de Santa Julia", el mismo Mario Almada hablaba con ironía sobre su fama de invencible, de acuerdo con un perfil de El Universal. Incluso él mismo dijo que sus pistolas nunca se quedaban sin balas, al recibir el Ariel de Oro por su trayectoria, en 2013.

