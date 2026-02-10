Esto pide fotógrafo agredido por Livia Brito tras vinculación a proceso de la actriz

La polémica no se detiene alrededor de este caso donde Ernesto Zepeda y Livia Brito se vieron envueltos en un altercado que se concretó en el 2020. Ahora que sucedió la vinculación a proceso de la actriz, el propio fotógrafo soltó unas declaraciones contundentes. Esto es lo que se sabe del presente de un problema que acumula prácticamente seis años de ocurrido.

¿Qué le exigió el fotógrafo a Livia Brito tras su vinculación a proceso?

El largo proceso parece que no tiene fin, sin embargo la legislación de México estableció que la actriz está vinculada a proceso. Ante eso, las redes sociales y los medios han reaccionado por el hecho de que ambas partes se han enfrentado a lo largo de los años y el mismo fotógrafo ya declaró tras esta nueva resolución de la ley nacional.

Ernesto Zepeda es el nombre del paparazzi que le tomó aquellas fotos a Livia y su pareja de ese entonces (Yosmi Mariano Gedler Martínez). Él les acusó ante las autoridades mexicanas y recientemente comunicó estas palabras: “solo necesito que me paguen los gastos y ya, no hay ningún problema”. Y es que el periodista insiste que dado que él no llegó a un acuerdo directamente con ambas personas, tuvo que acudir a las instancias legales.

“Quiero que se haga justicia, que se hagan responsables de sus acciones. Como nunca quisieron hacerlo de manera frontal, hemos estado buscando en todas las instancias que paguen los daños que ocasionaron”.

Zepeda fue contundente al señalar que su única intención es que se haga justicia y que se cubra la reparación de los daños ocasionados desde aquel incidente en 2020. El fotógrafo reveló que será a finales de este mismo mes cuando se vea las caras nuevamente con la actriz en una audiencia clave.

¿Qué significa que Livia Brito esté vinculada a proceso?

Aunque todavía no es una decisión final, en estos momentos la actriz es presunta culpable del delito de falsedad de declaraciones. En junio de 2025 el amparo que Livia interpuso fue declarado como perdido, argumentando ella que su intimidad fue vulnerada. Ahí fue donde el juicio civil siguió hasta donde se encuentra en el presente.

El 28 de enero el propio fotógrafo indicó que Livia y Yosmi fueron vinculados a proceso, pues sus declaraciones no coinciden en lo que la ley resolvió como lo ocurrido aquel día de la agresión. Además, el paparazzi indicó que solamente quiere que se le repare el daño de la cámara y el dinero que perdió el tiempo que no pudo trabajar.