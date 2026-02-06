¿A qué se dedica Santino, el hijo de Pato Borghetti y Grettell Valdez? El conductor celebra importante logro

Como todos los padres orgullosos, Pato Borghetti y Grettell Valdez compartieron hace unas horas por redes sociales una de las primeras presentaciones de su hijo, Santino, quien radica en Londres y demuestra a pulso que heredó un gran talento.

Según muestran las historias de Instagram tanto del conductor y la actriz como de Santino, recientemente el joven de 17 años se presentó en un espectáculo escolar con un éxito pop. Ante una gran audiencia interpretó el tema "Bennie and the Jets", de Elton John; incluso se caracterizó como el legendario músico británico, con un extravagante traje dorado, lentes oversized con brillantes y plumas.

"Como te extrañaba, hijito", escribió Pato Borghetti en una de sus historias; el exconductor de Venga La Alegría viajó a Inglaterra para ver a Santino, en compañía de Odalys Ramírez y los dos hijos que comparten, Rocco y Gia. "Te amamos, sigue brillando".

Grettell Valdez también compartió fragmentos del espectáculo y de una entrevista en inglés que hicieron a Santino Borghetti, donde él explica que toda su familia fue a verlo.

A qué se dedica Santino Borghetti, hijo de Pato Borghetti y Grettell Valdez

Durante el verano de 2025 el joven de 17 años se mudó a las afueras de Londres para estudiar por dos años en Hurtwood House, un internado con distintos programas que preparan a los jóvenes para la universidad y que tiene un fuerte enfoque en las artes escénicas y creativas.

En su cuenta de Instagram, Santino Borghetti acostumbra publicar algunos momentos de su formación y su evolución como artista. Se ha reencontrado con sus padres en algunos viajes que ellos han hecho; por ejemplo, hace unos meses fueron de vacaciones a Nueva York tanto Pato y Odalys como Grettell.

Recordemos que Pato Borghetti y Grettell Valdez estuvieron casados entre 2004 y 2008, y se separaron cuando su primogénito era pequeño. El actor y conductor se encuentra casado actualmente con Odalys Ramírez; su boda fue en enero de 2026, tras 15 años juntos como pareja.

