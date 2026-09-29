Cómo quitar el olor a húmedo de la toalla: 3 trucos caseros que sí funcionan según expertos

El olor a húmedo en las toallas suele aparecer cuando quedan mojadas durante demasiado tiempo, se acumulan en un espacio sin ventilación o permanecen dentro de la lavadora después del ciclo. La humedad favorece que aparezcan esos desagradables aromas a moho y, en ocasiones, un lavado convencional no basta para eliminarlos. Pero antes de reemplazar tus toallas, prueba estos 3 trucos caseros que pueden devolverles la frescura.

Una de las claves para combatir este problema es evitar que la humedad quede atrapada en las fibras. La recomendación de especialistas en limpieza es lavar las toallas con un ciclo adecuado y, sobre todo, asegurarse de que queden completamente secas antes de guardarlas. También existen métodos caseros, como el uso de vinagre blanco, que pueden ayudar a desprender la acumulación responsable del mal olor.

3 maneras de quitar el olor a humedad en las toallas

1. Vinagre blanco para eliminar el olor a humedad

El vinagre blanco es uno de los remedios caseros más conocidos para refrescar textiles. Puedes colocar las toallas en un recipiente con vinagre blanco y dejarlas en remojo durante unos 30 minutos. Después, enjuágalas y mételas a la lavadora con detergente.

Tide explica que el ácido acético del vinagre puede ayudar a romper depósitos minerales y disolver acumulaciones de suciedad corporal presentes en las toallas. La marca también recomienda evitar mezclar directamente vinagre y detergente en el mismo ciclo, ya que puede alterar el funcionamiento del detergente.

Usa vinagre blanco en las toallas para quitar el olor a humedad.|(Especial/Canva)

2. Lava las toallas con agua caliente

Revisa primero la etiqueta de cuidado y, si la tela lo permite, utiliza la temperatura más cálida indicada. Un ciclo adecuado ayuda a eliminar la suciedad y los residuos que pueden quedar atrapados entre las fibras y provocar ese característico olor agrio.

Para obtener mejores resultados, evita llenar demasiado la lavadora. Las toallas necesitan espacio para moverse y enjuagarse correctamente durante el ciclo.

Lava la toalla con agua caliente para quitar malos olores.|(Especial/Canva)

3. Sécalas por completo antes de guardarlas

Este paso parece sencillo, pero puede marcar la diferencia. Después del lavado, retira las toallas inmediatamente y déjalas secar por completo en la secadora o en un tendedero con buena circulación de aire.

Tender las toallas al sol y con mucho aire ayuda a que no huelan a humedad.|(Especial/Canva)

De acuerdo con expertos, las toallas húmedas que permanecen amontonadas en la lavadora o en el cesto de ropa proporcionan las condiciones adecuadas para que aparezcan olores a moho. La recomendación es colgarlas después de cada uso y guardarlas únicamente cuando estén completamente secas.

Con estos trucos, no solo puedes combatir el olor a humedad, sino también evitar que vuelva a aparecer. La clave está en reducir el tiempo que las toallas permanecen húmedas, permitir que circule el aire y no guardarlas hasta que estén completamente secas.

