5 plantillas de Toy Story 5 para imprimir y colorear
Compartir una tarde de juegos y creatividad con los pequeños es más divertido con estas plantillas de Toy Story para imprimir, colorear y disfrutar juntos.
Toy Story es una de esas películas que ha acompañado a varias generaciones y cuyos personajes siguen despertando entusiasmo entre los más pequeños. Con el estreno de la quinta entrega, Woody, Buzz Lightyear y sus amigos vuelven a ser protagonistas de nuevas aventuras y también de actividades para disfrutar en casa.
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Una buena forma de compartir tiempo con los más pequeños es convertir sus personajes favoritos en una actividad creativa. Imprimir dibujos para colorear permite pasar un rato entretenido en familia, mientras los niños dejan volar su imaginación y experimentan con diferentes colores y formas.
¿Cuál es la trama de Toy Story 5?
La quinta entrega de Toy Story presenta un nuevo reto para Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los demás juguetes. Esta vez, el conflicto surge cuando Bonnie empieza a interesarse cada vez más por una tableta llamada Lilypad. Esto lleva a los juguetes a enfrentarse a una situación diferente a las que habían vivido anteriormente.
La película gira en torno al contraste entre los juguetes tradicionales y el mundo digital, mientras los personajes buscan recuperar el interés de Bonnie por jugar con ellos. La historia mantiene como uno de sus ejes la amistad, el compañerismo y el vínculo especial entre los niños y sus juguetes.
¿Dónde encontrar plantillas de Toy Story para colorear?
Una forma sencilla de pasar tiempo con los pequeños es preparar diferentes dibujos de Toy Story 5 para que puedan colorearlos y dejar volar su imaginación. Puedes elegir entre personajes clásicos, nuevas incorporaciones y escenas inspiradas en la película.
- Póster de Toy Story 5: busca una imagen del póster oficial y utiliza una versión en blanco y negro para imprimirla y colorearla.
- Lilypad: imprime una ilustración de la tablet tecnológica que aparece en la película y deja que los niños decidan qué colores utilizar.
- Woody y Buzz Lightyear: elige dibujos individuales de ambos personajes, imprímelos en hojas A4 y prepara lápices, crayones o marcadores.
- Jessie y Forky: puedes imprimir ilustraciones de estos personajes y convertirlas en láminas individuales para colorear.
- Mini libro para colorear: reúne varios dibujos, ordenarlos, grápalos y crea un pequeño cuadernillo para que los pequeños puedan completar sus páginas.