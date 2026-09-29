Ideas DIY: Cómo hacer una piñata de Mario Bros con estos 5 diseños fáciles y económicos

Cuando nos enfrentamos a una fiesta infantil es posible que las ideas DIY (Hazlo tú mismo) sean las manualidades que nos ayuden y mucho. A través de sus proyectos podemos hacer, con nuestras propias manos, elementos de decoración, bolsitas dulceras y hasta la querida piñata.

"¡Si no nos caemos bien, pues actuamos!”, Alessandra Rosaldo aconseja a Alicia Villarreal y Arturo Carmona

Las ideas DIY son una invitación a crear mediante el uso de nuestras manos y con materiales reciclados o muy fáciles de conseguir. Este movimiento nos ayuda a comprender que cualquiera puede abordar manualidades ya que no se necesitan de determinados conocimientos.

Ideas DIY de Mario Bros

En este marco, y tal como se señaló anteriormente, las ideas DIY pueden ayudarnos cuando tenemos una fiesta infantil por delante y, en esta oportunidad, te contaremos sobre cómo puedes hacer una piñata inspirada en el popular personaje Mario Bros.

Mario Bros es un personaje ficticio de videojuegos que supo ganarse un lugar en el corazón de personas de distintas generaciones. Es por ello que tenerlo como protagonista de un festejo es una gran decisión.

¿Cómo hacer una piñata de Mario Bros?

Crear una piñata en casa con la temática de Mario Bros es una forma fabulosa de agregar un toque único, creativo y lleno de nostalgia a un evento sin tener que gastar de más. Es por eso que las 5 ideas DIY que se detallan a continuación son una guía sencilla y económica para darle forma a una piñata llena de creatividad y la magia de este querido personaje:

El Bloque de Pregunta (?)

Materiales: Una caja de cartón cuadrada, papel crepé amarillo, cartulina blanca o foami para los signos de interrogación y los cuatro remaches de las esquinas.

Elaboración: Refuerza la caja por dentro dejando un hueco en la parte superior o posterior para los dulces. Forra toda la caja con tiras de papel crepé amarillo picado en flecos (o papel liso si prefieres rapidez). Recorta cuatro signos de interrogación y ocho círculos pequeños en blanco o negro para las esquinas, y pégalos en las cuatro caras laterales.

El Champiñón de Poder (Super Mushroom)

Materiales: Un globo grande, periódico con engrudo (o cartón moldeable), papel crepé blanco, rojo (o verde) y cartulina negra/blanca.

Elaboración: Puedes hacer la cabeza usando la técnica de papel maché sobre un globo grande inflado o recortando dos siluetas de champiñón en cartón unidas por una franja lateral. Decora la parte superior con papel crepé rojo y pégale círculos de papel blanco. La base (el rostro) se forra de papel crema o blanco, añadiéndole dos óvalos negros largos para los ojos.

La Estrella de Poder (Super Star)

Materiales: Cartón rígido, papel crepé amarillo brillante o dorado, papel seda y cartulina negra para los ojos.

Elaboración: Dibuja dos estrellas de cinco puntas del mismo tamaño en cartón y recórtalas. Únelas entre sí pegando una franja de cartón de unos 10cm de ancho a lo largo de todo el borde para darle volumen. Cubre toda la estrella con papel crepé amarillo en flecos y pega dos óvalos negros alargados en el centro para simular sus característicos ojos.

La Planta Piraña en su Tubería

Materiales: Un balde pequeño o tubo de cartón grueso para la tubería, una pelota o globo para la cabeza, papel crepé verde, rojo y blanco.

Elaboración: La tubería se hace forrando un cilindro de cartón con papel crepé verde. Para la planta, usa una estructura esférica (globos con papel maché recortado con la boca abierta) forrada en papel rojo con lunares blancos. Coloca dientes de foami o cartulina blanca alrededor de la boca abierta y une la cabeza al cilindro verde mediante un tubo o palo envuelto en verde.

La Tubería Verde de Escape (Green Pipe)