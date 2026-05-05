¿Se acaba Las Alucines? Suspenden episodio del podcast de Lupita Villalobos y Kass Quezada, por esta razón

A través de un comunicado, Las Alucines dieron a conocer a su comunidad de fans que esta semana no se estrenará un episodio del exitoso podcast; esto generó incertidumbre entre algunos de sus seguidores. La razón sería el proceso de recuperación que actualmente está pasando Lupita Villalobos, tras sufrir un hematoma subdural.

Fue unos días antes del evento Supernova Génesis 2026, en el cual estaba programada una pelea entre Lupita Villalobos y Kim Shantal, que se informó sobre el diagnóstico de la integrante de Las Alucines y se canceló su participación en el combate.

Las Alucines suspenden episodio por recuperación de Lupita Villalobos

Fue el lunes 4 de mayo por la noche, fecha en que se esperaba un nuevo capítulo del podcast, que se anunció la suspensión. "La grabación para este episodio estaba planeada el pasado 28 de abril, y como todos saben Lupita tuvo un tema delicado de salud, lo que nos impidió grabar el contenido de hoy", dice el comunicado. "La salud y recuperación de Lupita es primero".

El comunicado también informó que la próxima semana sí habrá estreno de Las Alucines, aunque todo depende de la recuperación de Lupita Villalobos. Esto quiere decir que, si todo sale bien, esta pausa de Las Alucines solo durará una semana y el podcast no se acaba sino continuará con toda normalidad.

En un video publicado en Instagram, Lupita también habla del tema. "El 28 de abril no había manera en que pudiera grabar", dijo. "El viernes vamos a intentar grabar unas cosas a ver cómo me va, porque no puedo sostener una conversación por mucho tiempo, porque me canso, me mareo, etc.".

La influencer aclaró que su recuperación va bien y que su dificultad para grabar es parte del proceso. También relató que ellas acostumbran grabar episodios con poca diferencia de tiempo con respecto al estreno, para que cada uno se sienta reciente.