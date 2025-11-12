¿Quién es Christopher Den Uijl? El misterioso hombre que conquistó a María Chacón y le dio un anillo de ensueño

El romance de María Chacón ha dado un giro que tiene a todos hablando: ¡la actriz ya está comprometida con Christopher Den Uijl, el empresario que la hizo suspirar! Pero más allá del anillo y las fotos románticas en Instagram, ¿quién es realmente este hombre que logró conquistar a la famosa actriz?

Christopher Den Uijl, empresario que ha logrado hacerse un nombre en la industria del entretenimiento

Christopher Den Uijl es un joven emprendedor enfocado en la organización de eventos masivos en México y Latinoamérica. Se le reconoce como cofundador del famoso Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, uno de los festivales de música urbana más relevantes del país, y ha participado en eventos como Flow Fest en la Ciudad de México. Con más de siete años de experiencia en producción, logística y marketing de espectáculos, se le describe como un profesional que prefiere mantenerse detrás del escenario, construyendo experiencias musicales memorables sin buscar la fama personal.

En 2019 participó como panelista en la conferencia “Los Retos y la Complejidad de los Eventos Masivos” en el monitorLATINO Summit 2019.

María, por su parte, ha dicho públicamente que él es “honesto, leal, trabajador y buenazo con su mamá”. A pesar de ser extranjero, Christopher se ha ganado el corazón de México y, por supuesto, el de María.

¿La dejó ‘vestida y alborotada’? Cristian Castro habría terminado con Mariela Sánchez TV Azteca [VIDEO] Medios argentinos aseguran que Cristian Castro y Mariela Sánchez han terminado su relación tras una infidelidad. ¿Será definitivo? Aquí la historia completa.

Así comenzó la historia de amor entre María Chacón y el empresario

La historia comenzó hace más de dos años, gracias a un pequeño puente familiar: el hermano de un socio de Christopher había ido a la misma escuela que María en Ensenada. Lo que empezó como amistad terminó siendo puro fuego romántico. La actriz reveló que desde el principio, él le robó el corazón con su manera de ser y su pasión por el trabajo.

De esta manera Christopher Den Uijl le propuso matrimonio a María Chacón

El 11 de noviembre de 2025 fue el día que María decidió gritarle al mundo que Christopher era suyo: compartió fotos del compromiso con un anillo espectacular en forma de gota con diamantes, en un entorno íntimo y elegante, pero con toda la vibra de película romántica. Las redes se incendiaron de mensajes: “¡Felicidades!”, “¡Qué lindo pareja!”.

Christopher Den Uijl, hasta ahora un rostro poco mediático, ahora está bajo el reflector gracias a su relación con María. Detrás de ese hombre serio y profesional hay alguien que sabe conquistar a una estrella y que, con discreción y talento, ha logrado abrirse camino en la industria musical.