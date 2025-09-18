El día que intentaron acuchillar a Emiliano Aguilar y casi nadie sabía: inéditas nuevas revelaciones

Jeanette Sauceda, quien se presentó como expareja de Emiliano Aguilar, reveló que el hijo mayor de Pepe Aguilar habría vivido un episodio violento del que poco se sabía: un intento de agresión con cuchillo por parte de la madre de una de sus hijas.

La declaración salió durante una entrevista en el programa ¡Siéntese quien pueda!, donde Sauceda narró detalles de la relación que mantuvo con Emiliano y lo que él mismo le confesó sobre su vida personal.

¿Qué contó Jeanette Sauceda sobre el supuesto intento de ataque a Emiliano Aguilar?

De acuerdo con su relato, Emiliano Aguilar le confesó que la relación con la madre de una de sus hijas era complicada y que incluso llegó a sentirse en peligro. “Me hablaba muy mal de ella: que estaba loca, que era psicópata, que lo intentó acuchillar”, aseguró.

TikTok/Instagram Emiliano Aguilar casi sufre acuchillamiento por parte de una de las madres de sus hijas

Aunque no dio más información sobre cómo ocurrió el presunto ataque ni las consecuencias, lo que sí dejó claro es que aquella experiencia habría marcado la manera en que el cantante se relacionaba después con la madre de la niña.

Como es Emiliano Aguilar como novio: esto dijo su ex

Sauceda describió al hermano de Ángela Aguilar como un hombre posesivo y celoso en las relaciones, aunque aclaró que en su caso nunca hubo golpes. En la entrevista reconoció que existieron episodios de violencia verbal.

“Nomás de palabras, se enojaba hasta porque yo me tomaba una cerveza. Yo le decía: ‘Tú fumas y no te digo nada’”, compartió.

También señaló que, pese a las dificultades, Emiliano procuraba estar cerca de sus hijas. Sin embargo, admitió que en un momento atravesó problemas económicos que lo llevaron a incumplir con la pensión alimenticia.

Fue ahí cuando la madre de Sauceda intervino para apoyar con dinero, algo que —según ella— el cantante jamás supo.

¿Qué pasó con las hijas de Emiliano Aguilar?

Otro punto revelador fue que hasta hace poco casi nadie sabía que Emiliano tiene dos hijas. Una de ellas es hija de Violeta Peñaloza, una mujer ajena al espectáculo; la segunda menor ha permanecido bajo total discreción.

El propio Pepe Aguilar llegó a declarar en entrevista que no conoce a ninguna de sus nietas, lo que habría generado incomodidad dentro de la familia. Según Sauceda, Emiliano prefería mantener el tema en silencio para proteger a las niñas del escrutinio público.