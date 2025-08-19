Esto es lo que se sabe de Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, tras destapar romance con periodista

En los últimos días, se ha dado a conocer la versión de Mayela Laguna y su noviazgo con Gustavo Adolfo Infante, noticia que a muchos ha sorprendido, puesto que dichos hechos ocurrieron mientras el periodista de espectáculos tenía un matrimonio.

Sin embargo, ante tal noticia tan escandalosa, la gente ha querido saber a qué se dedica la mujer o por qué es tan conocida en el mundo de la farándula. Para dejar todo claro, te explicaremos un poco más sobre su vida.

¿Quién es Mayela Laguna?

Para muchos de nosotros su nombre nos parece completamente nuevo o desconocido, pero en el mundo del espectáculo mexicano ya es muy conocido. Dentro de su vida se destaca por ser la expareja de Luis Enrique Guzmán, quien es hijo de Silvia Pinal. Pareja con la que obtuvo un hijo, un noviazgo que tuvo una duración de 12 años.

Su nombre se hizo muy sonado en el momento en que iniciaron los problemas legales por la paternidad de su hijo, por lo que se tuvieron que hacer varias pruebas de ADN para corroborar que el menor no era hijo legítimo de Luis Enrique Guzmán, retirando el apellido paterno al menor por orden de un juez.

¿A qué se dedicaba Mayela Laguna?

Antes de todos los chismes legales y sobre el supuesto noviazgo con Gustavo Adolfo Infante. Mayela Laguna se dedicaba al mundo de la fotografía y la producción, sector en el que estuvo envuelta durante mucho tiempo.

Hasta que terminó la relación laboral por fraude y estafa, situación que comentó el lugar de trabajo, perjudicando su posibilidad de regresar. Se desconoce en qué institución o carrera curso para poder llegar a dicho sector de la televisión o imagen.

En el 2024, se dio a conocer que, por diversos problemas económicos, tuvo que colocar un puesto de comida para poder obtener ingresos. Sin embargo, su nombre nuevamente se coloca bajo los reflectores al anunciar el supuesto romance con Adolfo Infante, provocando que una vez más su nombre se encuentre en el ojo del huracán de los espectáculos, al hacer dichas confesiones ante el presentador Javier Ceriani en una entrevista.