Un integrante de Oasis enfrenta una complicada enfermedad y se aleja de los escenarios

La gira Live ‘25 de Oasis enfrentará una pausa importante: Paul “Bonehead” Arthurs no podrá acompañar a la banda en sus fechas por Asia y Australia debido a un nuevo diagnóstico médico: cáncer. Aun así, el guitarrista ya anticipó su regreso a los escenarios para el tramo de Sudamérica. Esta no es la primera vez que enfrenta algo así y sus fans no lo olvidan.

¿Qué tipo de cáncer tiene Bonehead, integrante de Oasis?

Bonehead fue claro: se trata de cáncer de próstata. No dio detalles médicos, pero con eso bastó. En 2022 ya había vivido algo parecido: justo mientras estaba de gira con Liam Gallagher, le detectaron cáncer de amígdalas.

Tuvo que bajarse del escenario, sí, pero unos meses después confirmó que había vencido la enfermedad. Hoy, la historia se repite, pero quienes lo siguen saben que si alguien puede con esto, es él.

Instagram/boneheadspace Bonehead, guitarrista de Oasis, informó que padece cáncer de próstata

La organización Cancer Research UK señala que este tipo de cáncer es uno de los más comunes entre hombres en Reino Unido, pero también de los que mejor respuesta tienen cuando se detectan a tiempo. Es justo lo que muchos esperan: que solo sea una pausa, no un punto final.

¿La gira de Oasis sigue sin Bonehead?

Los conciertos de Oasis por Asia y Australia siguen en pie, aunque aún no se ha dicho si alguien tomará su lugar de forma temporal o si habrá ajustes. En medios como NME ya se confirmó que Paul no estará presente, pero que su salida es momentánea.

Y eso cambia todo. Porque su presencia no solo es musical: es simbólica. Es una parte viva de lo que Oasis fue y de lo que intenta ser ahora.

Entre los fans, las reacciones fueron inmediatas. Mensajes de apoyo, de cariño y de agradecimiento comenzaron a llenarle los comentarios. Porque, aseguran, si algo ha sembrado Bonehead en todos estos años, es respeto.

Instagram/boneheadspace Bonehead, guitarrista de Oasis, durante su segunda presentación en CDMX con la gira Live ‘25

¿Cuándo vuelve Bonehead al escenario para seguir rockeando con Oasis?

Si todo sale bien, regresará en noviembre, cuando la gira llegue a Sudamérica. Países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia ya esperan esas fechas con ansias, y saber que Paul podría estar ahí, lo cambia todo.

No hace falta que lo diga con palabras rebuscadas. Él solo escribió que necesita este tiempo para cuidarse. Y con eso bastó. Porque al final, todos esperamos que vuelva. Que su guitarra no se quede callada tanto tiempo. Y que si Oasis está de vuelta, Bonehead también lo estará.