¿Quién es el novio de Vanessa Guzmán? Festejos de su cumpleaños la delataron

De cierta manera se entiende que esta famosa se alejó del medio por una decisión profesional. Lejos de que reside en los Estados Unidos, Vanessa Guzmán concretó su carrera como fisicoculturista, lo cual se percibe en lo que expone en sus redes sociales. Sin embargo, cuando presumió sus festejos por su cumpleaños 50… se evidenció que ya tiene pareja. Esto se sabe del hombre afortunado.

Exclusiva: La Onda Vaselina regresa con nueva gira en México y España

¿Quién es el novio de Vanessa Guzmán?

La actriz de telenovelas salió un poco de la conversación mediática al dedicarse a una vida fitness en el fisicoculturismo y en contenido en redes sociales. Sin embargo, hace unos meses estuvo algo constante en declaraciones a los medios, donde habló precisamente de cómo su decisión “la alejó” un poco de las producciones televisivas.

Pero el pasado 19 de abril cumplió 50 años y en parte de sus publicaciones en el espacio digital destacaron los festejos con su familia y una imagen bastante particular donde un misterioso hombre la toma de la cintura como indicando una relación muy cercana. Por ello varios empezaron a preguntarse quién es aquel hombre.

En ese sentido, Vanessa Guzmán le dedicó un emotivo mensaje: “A esa persona tan especial que ha llegado a mi vida, gracias por cada detalle, por hacer de esta celebración una noche verdaderamente espectacular y llena de cariño”. Sin embargo, parece que mantendrán su identidad en el anonimato, pues no se conoce nada de él.

¿Cuántos hijos y cuántos matrimonios ha tenido Vanessa Guzmán?

La famosa ya estuvo casada y también tiene hijos. El primer hijo de Vanessa Guzmán nació ya en el lejano 1999. José Eduardo Rodríguez Guzmán fue fruto del matrimonio de la famosa con Eduardo Rodríguez. Mientras que el segundo hijo es José Uberto Bondoni Guzmán, nacido en 2008. Con eso Vanessa dejó de procrear, aunque incluso ya es abuela gracias al nacimiento de la hija de José Eduardo, quien se llama Vanessa Elizabeth.

Ahora, muchos están a la espera de alguna actualización de la empresaria, actriz y creadora de contenido… al respecto de su relación actual que pocos conocían.