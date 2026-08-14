Kpop Demon Hunters: 3 ideas fáciles y originales para decorar tu lonchera de las Guerreras Kpop este regreso a clases 2026

Este regreso a clases saca a esa Guerra Kpop que llevas dentro. Si tú, al igual que millones de personas siguen con la fiebre de las Kpop Demon Hunters a todo lo que da, aquí te compartimos 3 ideas fáciles y originales para decorar tu lonchera de las HUNTRIX y causar sensación este regreso a clases 2026.

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| Crédito: Netflix

3 ideas para decorar tu lonchera de Kpop Demon Hunters este regreso a clases 2026

¡Que tu lonchera sea el reflejo de tu personalidad! El regreso a clases es la oportunidad perfecta para mostrar tus gustos y, por qué no, ¡marcar estilo! Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de tus personajes favoritos. Checa estas 3 ideas creativas y fáciles para decorar tu lonchera y llevar la magia de las HUNTER/X directo a tu almuerzo.

Con llaveros y accesorios colgantes

Si buscas algo discreto, pero que a la vez se vea súper chic y bonito, te recomendamos agregar algunos accesorios colgantes al cierre de tu lonchera. Pueden ser llaveros o colgantes hechos a mano con el nombre de tu Guerrera Kpop favorita. Aquí te compartimos un ejemplo.

Stickers de vinilo

¡Si tu lonchera es de plástico duro, esta opción es perfecta! Convierte la superficie plana en un mural de arte con tus stickers favoritos de las Kpop Demon Hunters. Ya sea que pegues uno de tamaño grande al centro o decores con varias estampas pequeñas, esta inspiración es muy bonita y resaltará tu estilo único.

Pines

Ahora bien, si tu lonchera es de tela, te recomendamos añadir algunos pines, ya sean grandes o pequeños. El chiste es dejar volar tu imaginación y lograr el acabado que más te guste. Checa estas opciones:

¿Cuándo es el regreso a clases 2026?

El nuevo ciclo escolar dará inicio el próximo lunes, 31 de agosto. Será entonces cuando millones de niños de educación básica volverán a las aulas para un año más de aprendizaje. Así que pon manos a la obra y prepárate para regresar con mucho estilo.