Majo Aguilar se está recuperando después de una enfermedad estomacal

Majo Aguilar está mejor de salud luego de que informó en sus redes que estaba enferma del estómago, por lo que tuvo que suspender sus actividades.

“Oigan, pues cada vez me voy sintiendo un poquito mejor, pero esto es de paciencia, lo que te pasa en el estómago es de paciencia y pues bueno, la buena noticia es que poco a poco me voy sintiendo mejor”, declaró Majo Aguilar.

¿Majo Aguilar fue criticada por apoyar a la comunidad LGBT?

Justo en este post, Majo Aguilar expresó su apoyo a la comunidad y por eso recibió muchas críticas negativas.

“Honestamente sí me sorprendió mucho que hubieran tantos comentarios tan negativos, no porque me afecten a mí, sino por afectan a una sociedad. Siempre he sabido, no creído que respetar a los demás y enfocarse en lo que hace uno es lo que nos da paz.

La comunidad recibe, la comunidad abraza, han tenido que luchar muchísimo por su lugar y pues claro que siempre voy a defender a la comunidad porque son personas, no se les puede olvidar que somos personas”, recalcó Majo Aguilar.

¿Majo Aguilar prefiere que no la sigan si no respetan? Así mismo, la cantante pide respeto y si no, prefiere que no la sigan.

“Sí son groseros sí, no son bienvenidos, pero pues siempre voy a defender y qué triste que tenga que decirlo así, ojalá algún día seamos más empáticos y respetemos absolutamente a todas las personas”, finalizó Majo Aguilar.