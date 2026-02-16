¡Se cumplió la regla de 3! Estas fueron las celebridades que murieron en los últimos días

¡Una vez más se cumplió la regla de 3! En el mundo de la farándula es un término muy conocido, puesto que hace mención a la muerte de 3 famosos en un lapso de tiempo muy corto; parece que en estos últimos días ha vuelto a ocurrir.

Para que sepas todos los detalles, te vamos a explicar quiénes fueron las celebridades que fallecieron recientemente y todo lo que se sabe sobre sus inesperadas muertes.

¿Qué celebridades han muerto?

Una de las muertes más recientes en la regla de 3 se trata de Dana Eden, una importante productora que fue ganadora del Emmy por una serie en la que trabajó. Se sabe que fue encontrada en la habitación del hotel en donde se hospedaba; hasta el momento parece que su deceso fue por suicidio, según varios medios internacionales, pero las investigaciones continúan.

Otra muerte del gremio fue la muerte de James Van der Beek el 11 de febrero, un actor estadounidense de 48 años; según varias fuentes internacionales, se menciona que su deceso fue debido a un cáncer de colon. Se destacó por participar en programas como Pose, CSY: Cyber, Aires de esperanza y más.

Por último, tenemos a Blake Garrett, una estrella infantil que murió a los 33 años el 8 de febrero, quien se destacó por participar en el programa de ‘El colorido mundo de Barney’, estrenado en el 2004. Se sabe que antes de morir acudió al hospital por un dolor. Cumpliéndose la regla de 3 en los últimos días, celebridades fallecieron inesperadamente.

¿Qué actores fallecieron en el 2026?

Apenas 2 meses de empezar el 2026, ha sido un año marcado por las muertes de importantes celebridades internacionales, dejando a todos sus fans sorprendidos al respecto. Las muertes más sonadas sin duda fueron las de Catherine O’Hara, la actriz de Beetlejuice y Mi pobre angelito.

Otro deceso que sorprendió a todos, sin duda, fue el de Gerardo Taracena, actor mexicano que saltó a la fama al participar en ‘Apocalypto’ y la serie de ‘Narcos’. La lista de celebridades que fallecieron en el año es inmensa, puesto que no son solo actores, también reconocidos diseñadores de modas, caricaturistas, productores y cantantes en los últimos días.