Filtran los últimos mensajes que se enviaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez

El fin de la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay sigue despertando curiosidad entre sus seguidores. Luego de que ambos confirmaran la ruptura, comenzaron a circular detalles sobre cómo se desarrolló la separación.

Ahora, los últimos mensajes que intercambiaron antes de hacer pública la noticia volvieron a poner a la expareja en el centro de la atención. Las conversaciones permiten conocer algunos detalles de cómo se despidieron.

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¿Cuáles fueron los últimos mensajes públicos entre José Eduardo Derbez y Poala Dalay?

Los últimos mensajes públicos entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez volvieron a llamar la atención después de que ambos confirmaran el fin de su relación. Aunque la expareja decidió tomar caminos separados, sus interacciones en redes sociales permiten conocer algunos detalles de cómo se mostraban antes de anunciar la ruptura.

|IG: @paoladalay_2023

Uno de los intercambios ocurrió el pasado 21 de junio, durante la celebración del Día del Padre. En esa fecha, Paola le dedicó una felicitación al actor junto a una fotografía y escribió: "Te amo, feliz día mi amor". La publicación reflejaba el cariño que todavía se expresaban públicamente.

Días después, el 1 de julio, José Eduardo también dejó un comentario en una publicación de la modelo. El conductor reaccionó a unas fotografías de Paola con un breve "Wow", mensaje que volvió a circular tras conocerse la separación.

¿Cuántos años se llevan José Eduardo Derbez y Paola Dalay? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se llevan 10 años de diferencia. El actor nació el 14 de abril de 1992, mientras que la influencer llegó al mundo el 22 de marzo de 2002.

Ambos comenzaron su relación en 2019 y estuvieron juntos durante casi siete años. En ese tiempo formaron una familia y tuvieron a su hija Tessa, quien nació en junio de 2024. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2026 hicieron público el final de su historia de amor.