Romina Marcos logró captar la reacción de Azalia en la eliminación de Pablo Montero en La Granja VIP Segunda Temporada

Pablo Montero fue eliminado de La Granja VIP el 1ero de noviembre y este momento estuvo repleto de polémicas incluso desde antes de que se diera a conocer la decisión del público. Esto porque entre las invitadas a la gala estuvo Azalia Ojeda, con la que tuvo una fuerte rivalidad y que no dudó en demostrar el gusto que le dio verlo fuera de la competencia, un momento que Romina Marcos vio en primera fila y viralizó.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la hija de Niurka mostró que justo en el instante en el que Adal Ramones anunció la salida de Pablo, Azalia se paró corriendo para burlarse de su sobrina, que fue para apoyarlo. En las imágenes, se escucha cómo "La Negra" empieza a celebrar y de inmediato va con Ana Sofía para decirle que "ya podía llevarse a su maceta", refiriéndose al cantante.

¿Por qué se pelearon Pablo Montero y Azalia en La Granja VIP?

Las rencillas entre los Granjeros empezaron después de que Pablo Montero rechazó la propuesta de Azalia para jugar con su equipo, pues prefirió estar con Niurka. Así que en una de las Asambleas, el cantante hizo mención a los modos de su compañera y respaldó a quienes la llamaron explosiva, lo que a ella no le cayó nada bien.

Y para tratar de defenderse, "La Negra" hizo mención a la vida íntima de Pablo, pero después se retractó cuando él le advirtió que sus señalamientos eran muy serios y hasta insinuó que buscaría otras formas de resolverlo. Sin embargo, ni con las disculpas la tensión cedió y siguieron teniendo roces, sobre todo cuando empezaron a meterse en su relación con Natalia.

Ahora que tanto Azalia como Pablo Montero ya fueron eliminados de La Granja VIP, su enemistad podría seguir, en especial por todo lo que pasó con Ana Sofía, sobrina del también actor. Y es que cabe recordar, durante la gala del 1ero de noviembre, la joven se burló de la polémica Granjera diciéndole cosas sobre su forma de ser y burlándose hasta de su apariencia física, lo que las llevó a intercambiar gritos mientras Romina Marcos miraba todo atónita.