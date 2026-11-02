Paola Dalay CONFIRMA que está saliendo con este famoso futbolista tras su ruptura con José Eduardo Derbez

En las últimas horas la vida sentimental de Paola Dalay y Jose Eduardo Derbez acapararon los titulares luego de confirmarse su separación. Sin embargo, el nombre de la influencer volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que confirmara que está saliendo con el futbolista César Romo, apenas un día después de anunciar públicamente el fin de su relación con el actor.

Este 2 de noviembre, Paola Dalay habló por primera vez sobre el acercamiento que ha tenido con el jugador y aclaró si existió alguna infidelidad durante su unión con Derbez. Al ser cuestionada sobre su vínculo con el deportista, Paola aceptó que están conociéndose, pero aclaró que todavía no tienen un noviazgo formal.

“Sí estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, explicó. También reconoció que, aunque su separación no era pública, ambos tenían derecho a continuar con sus vidas sentimentales.

¿Por qué terminaron Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Paola Dalay reveló que aunque la separación fue anunciada este 1 de noviembre, su ruptura ocurrió aproximadamente hace cinco meses pero fue José Eduardo quien le pidió mantener la separación en privado. En sus propias palabras también indicó que ambos intentaron recuperar su relación, pero finalmente no consiguieron solucionar sus diferencias. Sobre los motivos exactos, prefirió reservarse algunos detalles: “Hay cosas que nos guardamos para nosotros”.

Ante las especulaciones sobre una posible infidelidad, Paola fue contundente y aseguró que ninguno de los dos engañó al otro. También descartó que hubiera existido violencia durante su relación.

“Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”, expresó, además de describir a José Eduardo como una persona increíble y un papá espectacular. La creadora de contenido también explicó que no ha hablado con los integrantes de la familia Derbez desde la separación y que hace tiempo que no ve a Victoria Ruffo.

“Hay cosas que terminan”; José Eduardo Derbez rompe el silencio tras anunciar su ruptura con Paola Dalay

¿Quién es César Romo, el futbolista con quien sale Paola Dalay?

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años y se desempeña como defensa de Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas. Su nombre comenzó a llamar la atención luego de que circulara una fotografía junto a Paola Dalay durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.