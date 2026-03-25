Rossana Nájera denunció ser víctima de fraude inmobiliario: “Pague y nunca me entregaron ningún departamento”

Tras las recientes declaraciones de Sandra Echeverría al denunciar que fue víctima de estafa donde perdió una importante cantidad económica de sus ahorros, ahora la actriz Rossana Nájera se suma a la lista, pues recientemente declaró que atravesó por un fraude inmobiliario.

De acuerdo con las declaraciones de la exparticipante de MasterChef México todo comenzó con un sueño de querer adquirir un departamento por lo que decidió invertir sus ahorros en la preventa de uno, sin embargo, más tarde se percató que se trataba de una estafa.

¿Cómo ocurrió la estafa de la que fue víctima Rossana Nájera?

Durante un encuentro con medios la actriz expresó que invirtió en la compra de un departamento bajo el esquema de preventa, la cual es una modalidad muy recurrente en el país ya que da oportunidad de ir pagando con mensualidades antes de que te den el inmueble concluido. Sin embargo, todo cambió cuando se dio cuenta que el proyecto donde se construirán los departamentos no se concretó

Asimismo, señaló que el desarrollo inmobiliario no respondió y al final perdió la propiedad prometida y su dinero, el cual era parte de sus ahorros.

Pagué, pagué, pagué y nunca me entregaron ningún departamento, expresó la actriz.

¡Otro fraude millonario! Rossana Nájera denuncia un fraude inmobiliario

Asimismo, la actriz mexicana expresó que tras estos hechos decidió levantar su denuncia ante las leyes mexicanas quienes actualmente ya se están tomando acciones legales contra los responsables y la inmobiliaria, de igual modo reveló que ya está en etapas de audiencia, lo que implica un proceso largo antes de tener una resolución.

Sin embargo, indicó que aproximadamente en dos semanas debería de tener una respuesta a la resolución y entre risas dijo que en caso de no tenerla “avisaría para ir todos juntos”, pero hasta el momento expresó ante las cámaras que se mantendrá al margen sin dar más detalles por recomendación de sus abogados.

Finalmente, señaló que confía en que eventualmente habrá justicia y que "se mantiene con calma y fe de recuperar el patrimonio por el cual trabajó por años".