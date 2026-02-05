Sacerdote influencer deja la Iglesia tras críticas por sus videos fitness

En las redes sociales se ha dado a conocer la historia de un sacerdote influencer , quien desde sus cuentas oficiales comparte todo tipo de contenido, pero en especial hace videos fitness, los cuales se han encargado de juntar a miles de usuarios para ver su contenido.

Lamentablemente, fue víctima de fuertes críticas por su estilo de vida, por lo que ha decidido dejar la Iglesia. Para que conozcas más al respecto, te detallaremos quién es.

¿Quién es Alberto Ravagnani?

Alberto Ravagnani, mejor conocido en las redes sociales como “Don Alberto”, es un sacerdote influencer, quien en su cuenta de Instagram ya cuenta con 296 mil seguidores, quienes ven todo el contenido que sube.

Pero en los últimos meses ha sido víctima de fuertes críticas, quienes señalan el estilo de vida que comparte en su cuenta. Aunque ha aprovechado la tecnología para llevar sus creencias a más usuarios, también lo ha aprovechado para subir videos fitness y diversas colaboraciones con importantes marcas.

Lamentablemente, ante todos los hechos, ha anunciado que va a dejar la Iglesia, dejando todas sus funciones de vicario en una parroquia. La noticia también la dio a conocer en sus redes sociales, donde explicó que subió un extenso video en YouTube para dar más detalles al respecto.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

Aun así, explicó que es una decisión fuerte e importante en su vida, lo que posiblemente le va a permitir ser más libre y abierto con lo que sube en su cuenta y sus videos fitness. Los seguidores no dudaron en apoyar al creador de contenido, quienes le desearon lo mejor en la importante decisión, mientras que llegaron fuertes críticas, debido a que no ha cambiado su foto de perfil con la vestimenta de sacerdote después de un par de días desde la noticia.

Por otro lado, la asociación que fue fundada por el sacerdote influencer , que se llama “Fraternitá”, dejó un comunicado sobre los hechos, explicando que se sienten conmocionados. El creador de contenido aseguró que la fraternidad puede seguir contando con él.