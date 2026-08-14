Salma Hayek se estrena como abuela a los 59 años y difunden imagen de cómo luce con su nieto

En las últimas horas fans y seguidores de la actriz mexicana Salma Hayek han sido sorprendidos luego de que se revelan imágenes que a sus 59 años se estaba estrenando como abuela luego de que su hijastro François Pinault Jr., y su pareja, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, anunciarán que llevan un mes siendo padres.

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A través de la cuenta de Instagram la condesa, Lara Cosima compartió varias instantáneas este 12 de agosto donde se ve cómo ha sido estar a lado del recién nacido y no de los momentos que más destacó fue cuando capturaron a Hayek cargando con ternura y con un rebozo al nuevo heredero.

¿Quién es François Pinault Jr., el hijastro que convirtió en abuela a Salma Hayek?

François Pinault Jr. es el hijo mayor de François-Henri Pinault, esposo de la actriz y aunque no es su hijo biológico, Salma ha expresado públicamente en diferentes ocasiones que los cuatro hijos de su pareja son parte importante de la vida familiar

Además, Pinault Jr. ha posicionado su nombre gracias a que pertenece a una de las familias empresariales más reconocidas de Francia, ya que su padre dirige el grupo Kering, propietario de importantes firmas de lujo, mientras que su abuelo es el empresario François Pinault.

¿Quién es Lara Cosima Henckel von Donnersmarc?

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, es una joven modelo, influencer y diseñadora de moda de origen alemán-estadounidense, además de ganar popularidad en las redes, su nombre ha destacado por pertenecer a la familia aristocrática Henckel von Donnersmarck.

De acuerdo con información difundida en marzo del 2026 anunció su compromiso con François Jr. luego de mantener un año de relación y desde ese momento su unión se ha consolidados, sin embargo, la llegada de su primer hijo los ha colocado como una de las familias más sólidas

Finalmente, ell nacimiento también une dos familias de gran relevancia: por un lado, la dinastía empresarial de los Pinault y, por otro, la familia aristocrática Henckel von Donnersmarck.