Abogado señala que FAMOSO cantante de corridos tumbados es portador de VIH y contagió a una chica, las redes señalan a un intérprete

En los últimos días ha habido un señalamiento que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, pues un abogado subió un video en donde asegura que un famoso cantante de corridos tumbados sería portador del virus del VIH, dejando una gran cantidad de interrogantes.

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Según con el abogado identificado en redes como Pierre élite, este cantante habría infectado a una mujer quien mantenía una relación sentimental con uno de sus representados, quien sería el hijo de un “poderoso hotelero”, e incluso las redes sociales han ligado que podría tratarse de Junior H, aunque estos han sido solo rumores de internet y no hay nada asegurado, por lo que te explicaremos lo que se sabe para no caer en falsas noticias.

Abogado asegura que cantante de corridos es portador de VIH

El rumor estalló luego de que este presunto defensor relatara en un par de videos que él representa a una persona con un alto perfil, quien se vio envuelto en un problema legal con la mujer con la que tenía una relación sentimental.



Lo que se especula es que el sujeto representado habría terminado su relación de varios años con la mujer mencionada luego de que esta le fuera infiel con un cantante de corridos tumbados.

Luego de un tiempo, la chica mencionada sufrió un accidente y tras esto le hicieron exámenes de rutina, donde se habría detectado que era portadora del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que esta chica habría decidido tomar acciones legales contra su expareja, e incluso pedir dinero para pagar el tratamiento y este al hacerse la prueba dio negativo.

Con una presunta investigación dentro de los círculos cercanos, el abogado señaló la aparición de unas capturas de pantalla donde se sugiere que la chica se pudo haber infectado al tener relaciones con el cantante de corridos tumbados.

¿Por qué las redes señalan que Junior H podría tener VIH?

Como parte de un chisme, las redes señalaron que Junior H podría ser el cantante de corridos tumbados mencionado en la historia únicamente por los cambios físicos que ha mostrado en los últimos meses, siendo un señalamiento sin ningún fundamento e incluso generado desinformación, ya que nada de esto ha sido confirmado por este o su equipo de trabajo.

Justamente este viernes, el cantante rompió el silencio sobre estas falsas versiones:

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Junior H (@juniorh)

Fue así como el nacido en Guanajuato habló sobre los rumores que han circulado en redes en las últimas horas, dando calma a todos sus seguidores e invitando a respetar la privacidad y problemas de las demás personas.