Kim Shantal revela lo que realmente pasó sobre su desmayo previo a Supernova 2026 ¿nada fue real?

Este domingo 26 de abril Kim Shantal publicó un video en su canal de YouTube en donde reveló que todo su desmayo previo a su pelea en Supernova Génesis 2026 fue parte de una broma que buscaba hacer a los medios de comunicación, a Karely Ruiz y a las personas que decían que ella “no la iba a dar” además de que dijo que ella es “Youtuber” por lo que es algo que tenía que hacer.

Así fue la broma que hizo Kim Shantal previo a su pelea en Supernova Génesis

Durante el entrenamiento en vivo que se realizó el pasado 24 de abril como parte de las actividades previas de Supernova Génesis, Kim Shantal se desvaneció en público, lo que rápidamente causó preocupación en redes sociales. Sin embargo, este 26 de abril, día oficial de su pelea contra Karely Ruiz, la famosa influencer mencionó en un video que todo se trató de una broma que realizó.

“Todo sea por el contenido” fue parte de lo que la creadora de contenido mencionó antes de llevar a cabo la broma. En el video que compartió Kim Shantal mostró su desvanecimiento así como todo lo que pasó después ya que dijo que también habrían paramédicos. Por otro lado, la influencer se mostró viendo todas las notas periodísticas que hablaban sobre lo que le había pasado en el ring. Sin embargo, algunas actividades extra que pensaba realizar decidió no hacerlas ya que consideró que podrían ser incongruentes a lo que ella siempre dice sobre que “el box se respeta”. Posterior a eso la creadora de contenido compartió algunas entrevistas que le realizó a Flor Vigna, Alana Flores y personas del evento.

Finalmente Kim mencionó que su broma había sido un éxito y que era innecesario meterle más cosas porque eso ya no iba con sus ideales del boxeo. “No sé si la dí en mi actuación” fue lo que dijo además de que pidió a las personas que no lo tomarán a mal ya que lo hizo con la intención de dar diversión y entretenimiento.

Cartelera de Supernova Génesis 2026

Desde que se anunció que Supernova Génesis 2026 se llevaría a cabo han existido diversos cambios en los participantes ya que se presentó la baja de la actriz Samadhi Zendejas, Lupita Villalobos y Ari Geli motivo por el que la cartelera queda de la siguiente manera hasta el momento:

Alana Flores VS Flor Vigna

Kim Shantal VS Karely Ruiz

Lonche VS Willito

Mario Bautista VS Aron Mercury

ElAbraham VS Nando

La persona que pelee contra Milica será anunciada antes de la pelea.