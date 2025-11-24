¡Quedó EXPUESTA! Descubren a Miss Venezuela apoyando el HATE contra Fátima Bosch

Fátima Bosch recibió el título de la mujer más hermosa del mundo tras ganar Miss Universe 2025, dándole a México su cuarta corona en la historia del evento. Desde entonces, el triunfo de la tabasqueña ha generado todo tipo de reacciones, incluidas las de sus compañeras de certamen, entre ellas, Stephany Abasali (Miss Venezuela), quien fue descubierta dando like a videos de hate contra la mexicana.

Si bien Abasali fue de las primeras en felicitar a Bosch, su comportamiento en redes sociales indica que la oriunda de Bolívar no está de acuerdo con el triunfo de su “amiga”. En los últimos días, se viralizaron vídeos y capturas de pantalla que muestran cómo la cuenta oficial de TikTok de Miss Venezuela daba likes a vídeos en contra de la victoria de Miss México. En estos, se encuentran leyendas como “México ganó porque hizo el drama con Nawat. Hasta cuando van a seguir robando” y “Última vez que me quedo hasta las 5 de la mañana para ver un concurso arreglado”.

¿La traicionó? Esto dijo Stephany Abasali sobre el triunfo de Fátima Bosch

Curiosamente, Abasali fue de las primeras personas en felicitar a Miss México. En una entrevista post-certamen, la venezolana señaló que ella “sabía” que Fátima sería la ganadora y aseguró estar “muy contenta” por su triunfo. No obstante, su reacción en redes ha desatado toda una ola de críticas, tachándola de cometer “traición” a su amiga, pues Stephany y Fátima habían pactado hacer un viaje juntas.

“Justo antes también le había dicho que la que llegara más arriba invitaría a la otra a vacacionar a su país, así que está pendiente un viajecito a México”, reveló Miss Venezuela antes de la polémica.

Miss Venezuela se defiende y asegura que ella no dio like a vídeos contra Miss México

Una vez que los likes de Miss Venezuela se hicieron virales, la modelo compartió un comunicado para “aclarar” la situación. En este, deja en claro cuál es su cuenta oficial y asegura que su community manager es quien maneja sus redes sociales.

“Mi única cuenta oficial de TikTok es @steph.abasali. Esa es la única que uso. Por falta de tiempo, especialmente ahora, me ayuda mi community manager”, se lee en el comunicado. “He visto que están circulando comentarios que no son ciertos. Estoy agradecida y feliz con lo vivido en Miss Universe”, añade. No obstante, la cuenta de la que habla, es la misma de la que salieron los likes tan controversiales.

Stephany Abasali aclara la polémica de los likes en contra de Fátima Bosch

Tras la polémica, Stephany Abasali ha puesto en privado sus likes de TikTok, mientras que Fátima Bosch no se ha expresado al respecto. No obstante, sus fanáticos ya han salido a su defensa.