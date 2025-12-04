Quién es Mario Ureña, el hombre que murió en pleno programa en vivo tras sufrir un paro cardiaco

Un suceso lamentable y completamente inesperado conmocionó a la televisión y las redes sociales. Esto luego de que se reportara la muerte de Mario Ureña, un hombre que perdió la vida mientras participaba en un programa de televisión que estaba siendo transmitido en vivo, por lo que las cámaras captaron el momento exacto de la tragedia.

La noticia rápidamente se viralizó, ocasionando que miles de personas se cuestionaran qué fue lo que realmente pasó y quién es este hombre que tuvo un final tan triste. Fue así que trascendió que se trataba de un trabajador de transporte público y no pertenecía como tal al mundo del entretenimiento, sino que su presencia era gracias a que recibió una invitación para ese día.

YouTube / El Café de Diario 55 Aunque el equipo del noticiero trató de ayudarlo, Mario Ureña murió en el foro de televisión

Quién era Mario Ureña y a qué se dedicaba

Mario Ureña era un operador de la industria de transporte en República Dominicana. Por sus funciones como dirigente sindical, solía presentarse como representante de sus compañeros para abogar por ellos y tratar asuntos de importancia, lo que explica su aparición en el noticiero "El Café de Diario 55".

De acuerdo con la información disponible, el difunto también fue el fundador de "Ruta SO", una alternativa de movilidad con actividad en el distrito Santiago Oeste. Y paralelo a todas estas obligaciones, solía tener pequeños proyectos de promoción turística, por lo que tenía experiencia ante las cámaras.

Facebook Mario Ureña era un dirigente del transporte público

¿De qué murió Mario Ureña?

Este terrible suceso que vistió de luto a la comunidad chilena se produjo el pasado miércoles 3 de diciembre, cuando Mario Ureña se desvaneció durante una entrevista en vivo y murió ahí mismo, a pesar de que se le brindaron primeros auxilios. Según se muestra en las grabaciones, la víctima repentinamente se recostó y dejó caer los papeles que llevaba en la mano.

@hectorisaiasfeliz El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55. ♬ sonido original - Hector Isaias Feliz ✅

Al percatarse de la situación, los conductores y el staff intentaron ayudarlo, pero no hubo nada que hacer para salvarlo. En cuanto a las causas, reportes de medios locales y Telecinco indican que Mario Ureña habría muerto a causa de un infarto fulminante.