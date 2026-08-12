Asesinan a reconocida joven promesa del fútbol a los 23 años; esto es lo que se sabe de su fallecimiento

El fútbol panameño está de luto tras la muerte de Ivis Ubarte Kirchman, jugadora del Inter Panamá CF y parte del ámbito deportivo nacional. Tras darse a conocer la noticia, su muerte ha provocado diversas reacciones dentro de la comunidad deportiva y en apoyo a la erradicación de la violencia contra la mujer.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Ivis Ubarte Kirchman, la joven promesa del fútbol panameño?

La joven promesa del fútbol Ivis Ubarte Kirchman, también conocida como “La Rosadita”, quien de acuerdo con las autoridades, fue asesinada de tres tiros la noche de este martes 11 de agosto del 2026. Tras darse a conocer el violento incidente, se reportó que el deceso ocurrió dentro del sector de El Ciruelito, en el corregimiento de Antón, provincia de Coclé.

De acuerdo con los detalles de lo sucedido, supuestamente dos hombres encapuchados irrumpieron de manera violenta dentro del hogar de la futbolista, donde intentaron también atacar a la madre de la jugadora. Posteriormente, uno de los agresores se dirigió directamente hacia la habitación de la joven de 23 años para dispararle en reiteradas ocasiones.

Si tú o alguien que conoces vive violencia de género, no está sola y puede pedir ayuda. En México, la Línea de las Mujeres 079, opción 1 ofrece orientación jurídica y apoyo especializado; si existe una emergencia inmediata, llama al 911. En CDMX también está disponible la línea *SOS Mujeres 765.

¿Quién fue Ivis Ubarte Kirchman?

Ivis Ubarte Kirchman, también conocida como "La Rosadita", fue una destacada futbolista profesional de origen panameño de 23 años, quien se desempeñaba como delantera para el club Inter Panamá CF. Dentro de la cancha, la panameña era considerada como una de las grandes promesas del fútbol femenil de su país.