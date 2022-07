Khloé Kardashian y su exnovio serán padres de nuevo por gestación subrogada.

La familia Kardashian continúa agrandándose y pronto podrían aparecer más integrantes en su reality show. En esta ocasión, Khloé Kardashian es la encargada de sorprender a todos sus fans con la noticia de un próximo bebé por gestación subrogada.

La socialité es madre de una bebé que responde al nombre de True Thompson, quien fue concebida junto al jugador de baloncesto Tristan Thompson.

Khloé y Tristan pusieron fin a su relación sentimental en diciembre de 2021, luego de una supuesta infidelidad del integrante de Chicago Bulls.

Ambas celebridades han vivido una relación tumultuosa a lo largo de los últimos años, razón por la cual se definen como co-padres.

La pareja había iniciado con los planes de agrandar la familia meses antes de que se diera a conocer la infidelidad, pero pese a todo, Khloé está contenta con la noticia de su embarazo.

“Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”, dijo un representante de la familia a CNN.

Khloé Kardashian ya había expresado sus deseos de ser madre

En la última temporada de ‘Keeping Up With The Kardashians’, Khloé reveló sus ganas de volver a ser madre y darle un hermanito a True.

Por consejo médico, la integrante del clan Kardashian-Jenner no podía embarazarse por el riesgo de sufrir un aborto, según contó a su hermana Kim.

La empresaria tiene 38 años de edad, mismos que festejó en junio en una fiesta privada junto a familiares y amigos: “Muchas gracias a todos por todo el amor de cumpleaños. Estoy abrumada”, escribió la modelo sin dar más detalles del próximo integrante de su familia.

