Filtran presunto audio de Valeria Márquez en el que exhibió a su ex antes de su muerte

Varios días han pasado desde que la famosa tiktoker, Valeria Márquez, fue asesinada a sangre fría al interior de su estética ubicada en Zapopan, Jalisco; sin embargo, siguen saliendo nuevos detalles de su muerte.

Recientemente se filtró un audio que ha sido atribuido a la tiktoker mexicana y que ha generado una gran conmoción pues revela detalles sobre el presunto maltrato que habría sufrido por parte de su expareja.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

¿Qué se sabe sobre del audio filtrado de Valeria Márquez? Hasta el momento, la autenticidad del audio no ha sido confirmada, mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso para dar con los responsables de la muerte de Valeria Márquez.

¿Qué se escucha en el audio filtrado de Valeria Márquez?

En el presunto audio de Valeria Márquez, describe episodios de humillación y desprecio por parte de su expareja. Según se escucha en el audio, el sujeto le habría hecho comentarios despectivos sobre su vida personal.

“Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y yo era de esas”, se logra escuchar en uno de los fragmentos.

Pero eso no es todo, pues también se oye a la tiktoker decir que “me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada”.

En otro fragmento, Valeria Márquez revela cómo se sintió al respecto: “Yo ahí como pend... creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura”.

¿Es real el audio filtrado de Valeria Márquez?

Como era de esperarse, el audio no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios condenaron el hecho y exigieron justicia para la joven asesinada el pasado 13 de mayo al interior de su estética Blossom The Beauty Lounge.

Así mismo, sus palabras fueron interpretadas como una denuncia, no obstante, se desconoce la veracidad del audio o si este fue manipulado con Inteligencia Artificial.