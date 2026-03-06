El video viral de Carmen Salinas y “Beto” que confundió en redes sociales… esta es la verdad detrás del clip

Carmen Salinas sigue siendo tendencia en redes sociales, luego de que un interno identificado como “Beto” la mencionara durante una entrevista en el pódcast de Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera. Tras las fuertes declaraciones que hizo el hombre, comenzó a circular un video viral donde supuestamente el recluso aparece junto a la actriz y hasta le dice “tía”. De inmediato, muchos lo consideraron una prueba real. Sin embargo, se trata de una noticia falsa, pues se trata de una escena de una película mexicana estrenada hace más de una década.

Por qué el testimonio de “Beto” se volvió viral

A la gente en redes sociales no se le escapa nada y cuando salió el capítulo de “Beto” en el pódcast Penitencia, la polémica se desató de inmediato. El recluso, quien cumple una condena de 72 años de prisión por el asesinato de su padrastro, relató que en su pasado trabajó para personas muy poderosas haciendo tareas ilegales y criminales para ellas. En el video aseguraba que Carmen Salinas presuntamente participaba en rituales que requerían a menores de edad.

Qué pasó con el video de "Beto" donde menciona a Carmen Salinas

Cuando la declaración de “Beto” desató la polémica y causó indignación, el fragmento fue eliminado del episodio. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues el clip ya circulaba en redes. Por si fuera poco, el capítulo del pódcast acumuló más de 13 millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del momento.

El video viral donde supuestamente “Beto” aparece con Carmen Salinas

Tras la polémica, usuarios comenzaron a compartir un video donde se ve a Carmen Salinas conversando con un joven rapado de la cabeza, lo que provocó varias teorías. Algunos aseguraban que era “Beto”. Pero en realidad es el clip de una película mexicana titulada “4 Maras” (2012), donde Carmen Salinas interpreta a Doña Cruz, un personaje vinculado al narcotráfico que interactúa con un grupo de jóvenes migrantes.

Dicho de otra forma, el actor que aparece en la escena no es el interno del pódcast, sino un intérprete que participó en la producción y cuya apariencia física es similar a la de "Beto".