POLÉMICA: ⁠Verónica Castro declara haber llevado a su hijo Cristian a discotecas cuando era un bebé

En los últimos días se ha encendido una nueva polémica para el entorno de Verónica y Cristian Castro, pues en un documental salió a relucir que la actriz llevaba a su hijo siendo cuando era un bebé a una discoteca de Acapulco que era bastante popular en los años a mediados de los 70’s, 80’s y gran parte de los 90’s.

Esta popular discoteca abrió sus puertas en el año de 1976, tan solo dos años después de que Cristian hubiera nacido y aunque en aquella época se sabe que Verónica se mantuvo como madre soltera, esto no le impidió salir a pasar buenos momentos “de fiesta” durante su juventud.

¿Cómo llevaba Verónica Castro a Cristian a las discotecas?

En este reciente documental, la actriz detalló que solía asistir seguido esta disco de Acapulco y que como Cristian era muy pequeño no lo quería dejar solo, por lo que lo llevaba en su bambineto.

La actriz de 73 años declaró lo siguiente:

“A mí me gustaba mucho bailar. A veces yo no traía pareja pero entonces los muchachos (meseros) que eran como una familia, me tenían mi mesa en un rincón, mi botella y me ponía a ver cómo bailaban los demás”, siendo estas declaraciones las más tranquilas, pues también detalló cómo asistía con su hijo pequeño.

“Bueno, van a decir: ¿Qué mamá tan loca, no? pero la verdad me gustaba mucho bailar”.

“Venía con Cristian a Acapulco; y en las noches pues quería salir, y ¿Qué hacía con Cristian? Ni modo de dejarlo en el hotel, no me atrevía a encargarselo a nadie. Entonces me lo traía en el bambineto” (...) Lo trepaba yo donde estaba el sonido y ahí se quedaba dormidito; le ponía la mamila, le decía: mi vida a dormir, me voy a bajar a echar una bailadita”.

¿Qué opina le gente sobre Verónica Castro llevando a Cristian a discotecas?

Estas declaraciones han generado un debate en internet, pues aunque suenan polémicas, para aquella las discotecas eran distintas a como los antros son hoy en día, y diversos usuarios de redes destacaron que muchos nos criamos en un ambiente similar, pues de chicos íbamos a fiestas con nuestra familia y "nos acomodaban sillas para poder dormir".

