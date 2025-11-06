Video confirmaría romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

Una vez más los nombres de Yolanda Andrade y Verónica Castro vuelven a aparecer en las portadas de los medios y con la intriga de si hubo o no un romance entre ellas. Las redes sociales le han dado vida a un video que data del año 2003 en el que la conductora le declara su amor a la famosa actriz.

No es la primera vez que la conductora y la actriz son relacionadas en el plano sentimental y es que ha sido Yolanda Andrade la que ha confesado en reiteradas oportunidades que entre ellas hubo un romance muy fuerte. Sin embargo, Verónica Castro lo ha negado y ha preferido refugiarse en el silencio.

¿Una declaración de amor en vivo?

El video que está nuevamente circulando en redes sociales es del año 2003 y se trata de un fragmento de la emisión en vivo de la final del reality “Big Brother VIP”. Verónica Castro era la conductora de la segunda temporada y se encargaba de hacerles preguntas a los concursantes.

En ese marco, Yolanda Andrade era una de las finalistas y fue una de las que tuvo que responder a la pregunta sobre “qué sería lo primero, lo primeritito que quisieran oír, tocar, sentir, oler, probar, ver, en el momento en el que salgan”. La conductora se dirigió efusivamente a Verónica Castro y le respondió: “Yo a ti mi reina. Te voy a dar un abrazo y muchos besos”.

¿Romance confirmado entre Yolanda Andrade y Verónica Castro?

El video ha generado un gran debate en las redes sociales que se divide entre quienes señalan que es la confirmación de que entre Yolanda Andrade y Verónica Castro había un romance, y quienes indican que solo se trató de una muestra de afecto del momento.

De todos modos, son más las voces que afirman que hubo un romance entre ambas y sus comentarios no solo se apoyan en este video. Es que Yolanda Andrade ha catalogado de intensa la relación que afirma haber tenido con la cantante, mientras Verónica Castro lo niega. Por ahora, el tema no deja de sembrar dudas y los internautas son los encargados de sacar conclusiones e inclinar la balanza hacia uno de los lados.