Con valor de 37 millones, canchas de tenis y paddle; así era la lujosa mansión de “Chespirito” en Cancún

Mientras se transmitía la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, mucho se habló sobre las propiedades que Roberto Gómez Bolaños dejó a su primera esposa, Graciela Fernández, tras separarse de ella. Entre esas propiedades había 2 casas, varios terrenos, centenarios y el mejor de sus coches. Sin embargo, el comediante mexicano llegó a tener otros lujosos inmuebles que compartió con Florinda Meza, su segunda esposa.

A continuación te contaremos sobre Villa Florinda, la mansión que la pareja compartió en el Caribe mexicano antes de la muerte de “Chespirito”.

Villa Florinda, la mansión que “Chespirito” tenía en Cancún y Florinda Meza vendió

En 2021 salió a la venta la lujosa residencia en Cancún que compartieron Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Se trata de Villa Florinda (sí, llamada como la actriz), una mansión ubicada en la Zona Hotelera de Cancún, dentro del exclusivo complejo residencial Isla Dorada. Aunque en ese momento su precio superaba los 2 millones de dólares (aproximadamente 37 millones de dólares hoy en día), actualmente no se sabe con certeza quién es su actual propietario.

El complejo en el que se encuentra esta casa es bastante privilegiado, pues cuenta con canchas de paddle, escénicos canales, spa con vista a la Laguna Nichupté, alberca con chapoteadero, áreas verdes, snack bar y hasta un espacio especial para eventos.

Crédito: eproperties.mx

La mansión en sí misma es imponente. Con elementos de un estilo neoclásico y toques mexicanos, se distribuye en tres niveles y está equipada con siete habitaciones con baño completo, amplias salas de estar, cuarto de entretenimiento, family room, cuarto de lavado, terraza con jardín y balcones; además de la mansión incluso hay una casa de huéspedes, un garage para 4 vehículos y hasta un muelle privado que da hacia la laguna.

Su diseño y acabados buscan transmitir elegancia, al mismo tiempo que ofrecen comodidad y amplitud. En su decoración se incluyen maderas finas, mosaicos, herrería artesanal, vitrales y techos en forma de cúpula.

Crédito: eproperties.mx

Más allá de sus características arquitectónicas, la residencia carga con un fuerte simbolismo: se dice que era uno de los lugares favoritos del comediante mexicano en sus últimos días.

Aunque han pasado varios años desde que se anunció su venta, Villa Florinda sigue despertando curiosidad. No hay información pública de quién es el propietario actual, pero también hay una alta probabilidad de que la residencia haya pasado por grandes modificaciones o renovaciones.

