Violinista de Christian Nodal impacta con look idéntico a Ángela Aguilar

El “salseo”existente en los últimos días del 2025 alrededor de la violinista, El Forajido y Ángela Aguilar, ha dejado múltiples conversaciones en las redes sociales y al mismo tiempo mucha controversia que algunos han comentado como exagerada. Sin embargo, salió una nueva teoría entre los internautas alrededor de este triángulo amoroso gracias a cómo lucieron ambas artistas en los días recientes.

Ventaneando | Programa completo 1° de enero de 2026

¿Por qué la violinista de Christian Nodal sigue en controversia?

Ángela Aguilar fue tendencia en los últimos días tras presentarse en un espectáculo con un look muy distinto al que acostumbra. Cantó en inglés y con una vestimenta oscura-gótica, lo cual generó múltiples reacciones en las redes sociales. Ante dicha situación, Esmeralda Camacho concretó una publicación donde se encendió la llamarada de polémica en redes sociales.

Entre los mensajes y publicaciones que distintos famosos de internet mandaron en este final de año viejo y comienzo de 2026, causó bastante polémica el look que presentó la violinista, porque muchos lo catalogaron como muy obscuro. Y es que precisamente eso se alineaba con el momento en el que la esposa de Nodal también presentó un look parecido. Ambas en presentaciones artísticas concretadas en vísperas del 2026.

Ante todas las coincidencias alrededor de los “intereses amorosos” de Nodal, las personas trajeron al presente los supuestos mensajes que ambas mujeres han mandado en la lucha por el amor del nacido en Sonora. Sin embargo, esa historia compartida por Esmeralda Camacho estaba enfocada en despedir su 2025.

¿Qué se sabe de la violinista de Nodal y su problema con Ángela Aguilar?

Este tema ha estado en boga desde hace unas semanas, pues con algunos edits se indica que Nodal ha sido muy cercano a una de las artistas que forman parte de su equipo de músicos. Ante eso, Ángela Aguilar supuestamente habría intervenido para que su esposo se aleje de la joven violinista. Pero la realidad es que parece que todo forma parte de la persecución existente sobre este matrimonio… y específicamente sobre la figura de Nodal.