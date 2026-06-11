Cómo hacer rajas con crema y pollo: la receta de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7

Las recetas tradicionales mexicanas siguen conquistando a los cocineros de MasterChef 24/7, gracias a las preparaciones de la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal. En una de sus recientes participaciones, la Chef mostró cómo elaborar unas deliciosas rajas con crema y pollo, una preparación sencilla, rendidora y llena de sabor.

MasterChef 24/7: La Chef Isabel Carvajal comparte su receta de rajas con crema y pollo

La Chef compartió en redes sociales la preparación que llevó al Mundo de MasterChef México 2026. En Instagram escribió: "Aquí está mi receta exacta que hicimos en @masterchefmx y a los chicos les encantó. Si la hacen y la suben me etiquetan que voy a estar encantada de verlos".

Ingredientes:



4 pechugas de pollo en tiras

6 chiles poblanos grandes

1 cebolla blanca fileteada

2 tazas de granos de elote cocidos

500 ml de crema para cocinar

200 gramos de queso crema

2 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:



Asa los chiles poblanos directamente al fuego o en horno a 220C hasta que la piel este completamente quemada. Colocalos en una bolsa o recipiente tapado durante 15 minutos para que suden. Retira la piel, las semillas y las venas. Corta en tiras. Salpimienta las pechugas de pollo y cocinalas en una sarten con la mantequilla hasta que esten doradas. Agrega la cebolla y sofrie hasta que este transparente. Incorpora las rajas y los granos de elote. Añade el queso crema y mezcla hasta que se funda. Agrega la crema poco a poco y cocina a fuego medio durante 5 minutos. Rectifica la sazon con sal y pimienta. Sirve acompanado de arroz blanco, tortillas o como relleno de tacos.

Los consejos de la "Maestra del fuego" de MasterChef México para preparar las rajas con crema

La Chef Isabel Carvajal también señaló en su publicación que las rajas con crema "son un platillo muy versatil". Como consejo explicó: "Puedes ajustar el picor usando menos chiles o desvenandolos completamente. Para una version mas ligera, sustituye la crema por leche evaporada. Sirve caliente y acompana con tortillas recien hechas".

Este platillo combina la intensidad del chile poblano con la suavidad de la crema y la textura del pollo deshebrado, convirtiéndose en una opción ideal para una comida familiar o una cena rápida. Además de explicar los ingredientes necesarios, la Chef compartió algunos trucos para lograr que las rajas mantengan su sabor ahumado y que la salsa tenga una consistencia cremosa perfecta.

Este platillo combina la intensidad del chile poblano con la suavidad de la crema y la textura del pollo deshebrado.|Canva

Si quieres recrear en casa esta receta presentada en MasterChef 24/7, ya tienes los ingredientes y el procedimiento que recomienda la "Maestra del fuego" para obtener un resultado digno de restaurante.

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