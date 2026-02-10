Ya no lo recordaba: el emotivo video de David Bisbal con su padre con Alzheimer, quien murió hoy, 10 de febrero

Este martes 10 de febrero se dio a conocer la muerte de José Bisbal, padre de David Bisbal y reconocido boxeador español. Desde hace 15 años padecía Alzheimer, enfermedad sobre la cual el cantante se ha pronunciado públicamente. A partir de esta noticia, está resurgiendo el antiguo clip de una conversación que ellos tuvieron hace unos años.

En el video, José Bisbal ya no recuerda como tal quién es su hijo, pero sí es capaz de acordarse de una canción suya.

La emotiva conversación de David Bisbal con su padre, que se volvió viral

El video que circula en redes sociales y que está resurgiendo tras darse a conocer el fallecimiento de José Bisbal, es un fragmento del documental "Bisbal", de 2023. En aquella producción, el intérprete de "Ave María" entabla una emotiva conversación con su padre.

"Me han contado que fuiste boxeador", comienza diciendo David a su papá. "Claro, y de los buenos", responde José. El cantante continúa contando que su padre era boxeador y, ante la pregunta de cuál era su nombre, David le revela que es su hijo.

José no parece recordar inmediatamente a David, pero lo observa y escucha con atención. "Es que tú eres mi padre y yo soy David, ¿no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, tengo barba blanca y todo. Ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti".

Inmediatamente después, David Bisbal comienza a interpretar una canción de su repertorio, llamada "Almería, tierra noble" (ciudad de donde es originario). En ese momento José Bisbal sí recuerda la letra de la canción y completa las frases de su hijo.

El conmovedor video finaliza con un abrazo entre David Bisbal y su padre, quien fue campeón de boxeo en su país. Apenas el 1º de diciembre de 2025, el cantante celebraba el cumpleaños 84 de su papá con un mensaje en Instagram hablando sobre sus logros; "echo de menos poder tener una conversación con él", escribió ese día.

Hace un par de horas David hizo una publicación acerca del luto en que se encuentra. "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo".

