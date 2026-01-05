Yolanda Andrade reaparece junto a Montserrat Oliver tras versión de secuestro

En las últimas semanas, Yolanda Andrade ha dado mucho de qué hablar, en especial cuando se dio a conocer el chisme donde se mencionaba sobre un supuesto secuestro por parte de su cuñado y hermana; al final, todos los rumores fueron completamente desmentidos.

Tras aclararse todo, la querida y reconocida conductora reapareció junto a su colega Montserrat Oliver, con quien durante varios años mantuvieron un importante programa de televisión. Te daremos todos los detalles sobre la importante reunión.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade sorprendió a todos al hacer una transmisión en vivo en Instagram, donde podemos verla con su colega Montserrat Oliver, siendo un gran momento para ambas, puesto que celebraron los 25 años de trayectoria que ambas comparten y decidieron darle la bienvenida al 2026.

Dentro de los comentarios de su colega Montserrat Oliver, aprovechó para mencionar que estaba contenta de ver a su amiga y que ella será la gran excepción a la regla, haciendo alusión a la enfermedad que padece y que ella logrará salir adelante ante los hechos.

Aunque ambas en el pasado vivieron un romance que al final terminó, es posible ver que con el paso de los años su conexión sigue siendo muy intensa, ya que ante cualquier situación entre ellas se han apoyado y siempre se observa un trato cariñoso entre ellas, un vínculo que parece nunca terminar.

Además, con dichas imágenes lograron desmentir aún más los rumores sobre el supuesto secuestro, dejando en claro que la conductora se encuentra estable y sigue recibiendo el tratamiento para su enfermedad.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

No olvidemos que Yolanda Andrade anunció que padece de esclerosis lateral amiotrófica. La Clínica Universidad de Navarra detalla que es una enfermedad degenerativa que genera síntomas de debilidad y atrofia en los músculos, afectando la musculatura de la boca y garganta o en las extremidades.

Ante la aparición de la artista tras los intensos rumores del supuesto secuestro, muchos usuarios se han encargado de dejarle mensajes en sus redes, enviando todo su apoyo para que la importante celebridad pueda salir adelante con el padecimiento que tiene.