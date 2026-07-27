“No la soporto": Daniela prefiere ser eliminada de MasterChef 24/7 a seguir conviviendo con esta cocinera

En pleno inicio de la semana 11 de MasterChef 24/7, la tensión está a todo lo que da y las rivalidades entre los cocineros ya son imposibles de ignorar. Y una de las que nadie vio venir es la de Claudia contra "Las Divas", que pasaron de ser sus aliadas a tenerla en la mira y de plano no querer seguir conviviendo con ella, justo como dijo Daniela al hablar de lo pesado que se le está haciendo todo este tema.

Así lo compartió durante una charla con Michelle, en la que mencionó lo desagradable que está volviéndose el trato con su compañera y hasta reveló que si se va ya no tendría que seguir lidiando con esta situación. "Me cae mal, ya no la soporto. Antes no me caía mal, pero ahora nada más la veo y ash. Yo ya no la quiero ver, ya mejor me voy, me voy a mi casa para no verla. Es que lo que no soporto son su miradas", dijo mientras su amiga le daba la razón.

¿Por qué a Daniela de MasterChef 24/7 le cae mal Claudia?

La rivalidad entre las cocineras no es nueva, en realidad empezó desde el pleito que hubo con Carmen. Luego hubo una dinámica en la que Claudia eligió a Daniela como "la más verde" y le dijo frente a todos sus compañeros que, desde su perspectiva, necesitaba enfocarse más en la cocina para tener mejores resultados.

En ese momento, la joven dijo entenderla y hasta le dio la razón, pero luego hizo evidente su molestia y se unió al enojo de Michelle, que de por sí ya estaba molesta por la cercanía que estaba teniendo Lancer con la panadera antes de su ruptura. Fue así que en una plática con Luis, Daniela terminó aceptando que Claudia no le agrada y mencionó que no le parece que tenga la creatividad suficiente como para seguir en MasterChef 24/7.