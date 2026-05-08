Yolanda Andrade sufre un accidente y su salud se complica

Una de las artistas que más interés ha generado alrededor de su salud es… Yolanda Andrade. La conductora lleva años peleando con una complicada enfermedad degenerativa, lo que le ha hecho sufrir en serio y lo cual incluso le alejó de los programas donde era de los talentos importantes. Y ahora, unas palabras que se compartieron causaron preocupación, pues confirman que tiene una costilla fracturada. Este es el estado de salud de la nacida en Culiacán.

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¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

La reconocida estrella de televisión, enfocada sobre todo en el ámbito de la conducción, abrió un poco sus actividades públicas tras encerrarse completamente cuando la enfermedad que padece le afectó severamente. Incluso hoy ha regresado a participar en un par de programas donde tenía su trabajo más importante, pero las complicaciones siguen llegando.

Parte del entusiasmo que se vio en el concierto donde Flans y Pandora invitaron a Yolanda Andrade a ver el concierto a un costado del escenario… se acabó cuando confirmaron que la conductora tiene una costilla fracturada. Esto lo compartió la cantante Maite Lascuarin: “Yolanda traía una costilla rota. Trae una costilla rota e íbamos a tener que cargar, no, no”.

De dicha situación algunos se han enterado en horas recientes, pues el concierto ya lleva algunos días de suceder. Por ello los seguidores de Yolanda y otros tantos seres que navegan en las redes sociales, se preocuparon de lo que acontece con una mujer que ha sufrido físicamente de manera clara y hasta alarmante.

¿Cómo se rompió la costilla Yolanda Andrade?

Aunque esta información se confirmó en el concierto de los dos grupos musicales, no se dio mayor información del por qué. Obviamente algunos comenzaron con la “rumorología”, alrededor de una caída, lo cual toma ciertos tintes de drama al hablarse de malos cuidados de algunos de los miembros de la familia. Sin embargo, al momento no hay información alguna del motivo que llevó a Yolanda Andrade a lastimarse de dicha forma una de sus costillas.