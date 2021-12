FOTOS | YosStop salió de la cárcel luego de cinco meses. Esta es su situación.

Yoseline Hoffman quedó en libertad después de cinco meses en Santa Martha Acatitla. ¿Qué sucedió? Te contamos los detalles.

¿Por qué YosStop salió de la cárcel?

Luego de cinco meses de estar presa, la influencer YosStop, fue puesta en libertad, pues sus abogados llegaron a un acuerdo con la defensa de Ainara Suárez, la víctima, quien aceptó una reparación del daño apegándose al principio de Justicia Restaurativa. Mira las fotos AQUÍ .

La youtuber fue interceptada por algunos reporteros a la salida del centro penitenciario, donde dijo: “Estoy feliz porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir, que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”.

¿Cuál es la situación legal de YosStop?

Recordemos que la noche del 29 de junio, Yos fue detenida por elementos de la Policía de Investigación, y trasladada al Centro de Readaptación Santa Martha Acatitla, donde se le acusó por denuncias ligadas a la pornografía infantil. Algunos días después, Yoseline fue vinculada a proceso y se le dictó la prisión preventiva oficiosa, de la cual fue liberada casi cinco meses después.

Según Saskia Niño De Rivera, existe una suspensión condicional del proceso de Yos, (por tres años), el cual se reclasificó por discriminación. Ahora, el siguiente paso será cumplir las condiciones establecidas en el acuerdo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que YosStop deberá otorgar algunos bienes materiales, una reparación económica, la incomunicación con la víctima, una disculpa pública, capacitación adecuada conforme al tema, asistir a cursos y publicar los resultados de los mismos cada mes, así como la donación del 5% de sus ingresos a colectivas o asociaciones.

La youtuber ya hizo su aparición en redes sociales, pues compartió historias con sus perritos, sus seres queridos y su mamá, que festejaba su cumpleaños y recuperar a su hija fue el mejor regalo.

