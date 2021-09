Farina Chaparro expone pruebas de su noviazgo con José Manuel Figueroa.

Farina Chaparro expone audios del cantante José Manuel Figueroa.

Aunque ha rehuido a dar entrevistas, luego de haber denunciado a José Manuel Figueroa por violencia familiar y lesiones, la modelo Farina Chaparro ha expuesto detalladamente en sus redes sociales, videos y audios que dan cuenta del romance que pretende negar el cantante, afirmando que solo la frecuentaba, pues según él, Farina trabajaba como dama de compañía.

Pero, la historia que Farina recrea en sus redes sociales , no solo prueba que la relación José Manuel, al que califica de narcisista, si existía, sino también detalla algunos de los episodios más turbulentos entre ellos, como cuando la desacreditó con su propia familia, a quien le aseguró que se movía en un mundo de prostitución.

Ya sabía lo complicado que iba a ser atravesar por esta situación, pero no es lo mismo imaginarlo o pensarlo, que realmente vivirlo. Yo no soy una persona acostumbrada a los ataques

Farina recordó que, hace unos días, fue sometida durante ocho días a un examen psicológico, y para rematar la jornada, al salir de la fiscalía estuvo a punto de toparse frente a frente con José Manuel.

Tuve que confrontar esos momentos donde se me maltrató de todas las maneras posibles… lo que menos esperaba era tener una confrontación con la persona que me violentó por tanto tiempo. Esa persona me sigue atacando, revictimizando, difamando, solamente ahora usa a los medios y a las autoridades

Y por primera vez, para mostrar el nivel de agresión, a la que dice haber sido sometida, Farina Chaparro compartió algunos audios donde José Manuel habla con su madre, asegurando que él tenía intenciones de sacarla del ambiente de prostitución donde se movía.

Te puede interesar: José Joel arremete contra Manuel José, Sarita Sosa y Sergio Mayer.

Farina Chaparro lucha por limpiar su nombre

Farina Chaparro publicó un video que recopila pruebas, de que sí sostuvo una relación formal con José Manuel Figueroa, además de mostrar la manera en la que el cantante intentó desacreditarla con su propia familia.

“A los dos meses le presumía al mundo cómo yo era la mejor mujer del mundo y se iba a casar conmigo. Se presentó con mis papás y mi familia con la promesa de casarnos”, expresó la modelo en sus plataformas digitales.

Farina asegura que, durante la relación, hubo testigos de los maltratos a los que José Manuel la sometía.

Hubo muchas personas involucradas en ese año, personas famosas y no famosas. Había productores, camarógrafos, staff… todos me vieron llegar ahí llorando, jaloneada, asustada y me calmaron, pero nadie va a hablar

Y dado que José Manuel ha asegurado que Farina Chaparro se dedicaba a ser dama de compañía y que se movía en un mundo de prostitución, Farina expone.

“Tengo dos carreras, la de modelo y la de empresaria, que procuro no combinar, no solo los famosos usan seudónimos: yo soy Farina Chaparro y Jessica Hartz, de las dos me siento muy orgullosa”, concluyó la modelo en sus redes sociales.

También te puede interesar: Alejandra Ávalos asegura que Sarita Sosa no merece el odio de México.