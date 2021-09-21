Alejandra Ávalos asegura que Sarita Sosa no merece el odio de México.

Alejandra Ávalos indiferente ante ausencia de José Joel en festival.

Aunque 24 horas antes, José Joel confirmaba su asistencia al sexto Festival Internacional del Bolero al cual estaba invitado junto con Alejandra Ávalos, la sorpresa fue que de última hora, decidió cancelar y zafarse del evento, donde pudo haberse topado frente a frente con quien se ha convertido una de sus grandes detractoras.

Pero, ¿qué dijo Alejandra Ávalos al respecto? A su salida del Teatro de la Ciudad, esta fue su reacción sobre la ausencia de José Joel ante los micrófonos de Ventaneando y otros medios de comunicación.

Eso fue una sorpresa para mí porque vi el programa que estaba pegado en las paredes, hay un pasillo donde todos los artistas transitamos y no vi que estuviera, ahí está la situación

No me sorprendió, la verdad es que yo creo que no soy quién para contestarte esto. La verdad, no sé nada al respecto ni pregunté. Yo simplemente vi el programa y vi que no estaba. La verdad es que no me sorprende, me da igual

Respecto a las declaraciones que ha hecho José Joel en su contra, por el apoyo que ella ha manifestado a Sarita Sosa y Brian Fanier Álvarez, comentó.

Nunca me entero de las cosas de viva voz, pero aquí hubiera sido una extraordinaria oportunidad para que él me lo dijera en la cara. ¿Para qué me manda recados con las cámaras? Mejor que venga y que aquí me lo diga en la cara, lo que él piensa

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Alejandra Ávalos prepara posible sorpresa junto a Sarita Sosa

Será el próximo 28 de septiembre, cuando se conmemore el segundo aniversario luctuoso de José José y Alejandra Ávalos ya prepara un homenaje en su honor, donde asegura, compartirá algo con Sarita Sosa.

Yo tengo algo muy especial para José José que quiero compartir con Sarita, entonces, eso es lo que yo voy a hacer ese día, especialmente por él. No he tenido contacto con Sarita Sosa últimamente, pero a principios de este año sí tuve

Siguen los planes míos respecto a producir un bonito material y que Sarita Sosa cante en una producción que yo estoy haciendo ahora. Ella es hija de José José y yo creo que se merece todo nuestro respeto

Alejandra revela que, el apoyo que siempre ha manifestado a Sarita Sosa, está basado en relatos que personas cercanas le han confiado. Y añadió que la clave para identificar a la verdadera Sarita, es la llamada que sostuvo con José Joél y Marysol Sosa, el día que su papá falleció.

Ojalá que se logren dar las circunstancias para que se destape esa verdad tan bonita y la gente de México se calme. Hay una verdad que salió a la luz de inmediato, que fue una llamada por teléfono que José Joel y Marysol hicieron a Sara, ellos grabaron esa conversación donde ella le dice a José Joel dónde está su papá

Hay cosas que indican el buen corazón y la buena voluntad de Sarita Sosa, que fue traicionada por sus hermanos. Fue una hija muy amada y querida por José José y nosotros no debemos de tener un sentimiento de odio hacia ella

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