Estas son las mejores fechas y destinos para ver las auroras boreales

Las auroras boreales, conocidas también como el ballet celestial de luces danzantes, son un espectáculo natural verdaderamente mágico, que cautiva la imaginación de millones de personas en todo el mundo.

Estas maravillas cósmicas, que pintan los cielos nocturnos con colores vibrantes y destellos etéreos, se encuentran en la lista de deseos de muchos viajeros ávidos de vivir una experiencia única.

Por tal razón, a continuación vamos a explorar los mejores destinos y fechas para presenciar las auroras boreales.

¿Cuáles son los mejores destinos para ver las auroras boreales?

Los países nórdicos, como Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia, son lugares célebres que ofrecen las condiciones ideales para observar las auroras boreales. La región del Ártico, con sus noches oscuras y cielos claros durante los meses de invierno, se convierte en el escenario perfecto para ver este espectáculo celeste.

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¿Cuáles son las mejores fechas para ver las auroras boreales?

En cuanto a la elección de la fecha, la temporada óptima para presenciar este fenómeno, suele extenderse desde septiembre hasta marzo. Durante estos meses, las noches son más largas y la oscuridad proporciona un lienzo perfecto, para que las luces del norte pinten el cielo con su elegante espectáculo de colores cambiantes.

Sin embargo, es importante mencionar no se puede garantizar la visibilidad en un momento específico, ya que las auroras boreales son resultado de la actividad solar y las condiciones atmosféricas.

¿Dónde se puede ver la aurora boreal en México?

Si bien, los destinos del norte son los lugares más famosos para observar las auroras boreales, ¿cuál es la posibilidad de ver este fenómeno en lugares menos convencionales? Aunque no es común, hay informes esporádicos de avistamientos de estas luces, en regiones que se encuentran más cerca del Ecuador, como México.

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De acuerdo a datos históricos, una aurora boreal fue observada en el horizonte del norte del país, la cual se apreció desde San Luis Potosí hasta Oaxaca, viéndose también en la Ciudad de México. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos eventos son muy raros dentro del país.