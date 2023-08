El ser humano ha salido de la Tierra desde 1961, luego de que Yuri Gagarin se convirtiera en el primer astronauta en hacerlo. En la actualidad, las misiones espaciales con mujeres y hombres no paran. Sin embargo, una interrogante puede surgir cuando todos ellos viajan y se exponen a tales condiciones: ¿Qué ocurre si una persona muere en el espacio?

Ya la historia relata desde hace un tiempo si una persona muere en el espacio. Por ejemplo, las tragedias de los transbordadores de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) de 1986 y 2003, cuyo número de 14 defunciones se incluye en la lista de los que desafortunadamente han fallecido en el espacio exterior.

De acuerdo con medios especializados y aunque resulte difícil de creer, en más de 60 años de exploración espacial, solo se han registrado 20 muertes de personas. Así, son datos que causan sorpresa, ya que fuera de la Tierra, los riesgos que enfrentan los astronautas son muchos.

Esto ocurre si una persona muere en el espacio

Los expertos anuncian que en próximos años se desarrollarán importantes misiones al espacio exterior. Entre ellas, se encuentra la del regreso a la Luna en 2025 y la primera visita humana al planeta Marte. A pesar de que cuentan con equipos especializados y más avanzados que los de las primeras misiones, los riesgos y la incertidumbre siguen ahí; de modo que, les preocupa si una persona muere en el espacio.

Según Emmanuel Urquieta, profesor de Medicina Espacial del Baylor College of Medicine, existen protocolos por si una persona muere en el espacio. No obstante, depende de qué tan lejos ocurra el deceso, explica en un artículo publicado en The Conversation.

Entonces, si una persona muere en el espacio durante una misión, su cuerpo podría volver en una cápsula en pocas horas. Por lo menos, así lo explica Urquieta y señala que la NASA, ya contempla la posibilidad de que una persona pierda la vida en la misión lunar de 2025. De suceder una tragedia, la tripulación regresaría en algunos días.

