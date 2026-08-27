¿Cómo preparar un exquisito pastel de carne? Aquí está la receta de MasterChef 24/7 para realizarlo paso a paso

La preparación de pasteles salados no es algo nuevo en MasterChef 24/7 y por esa misma razón te compartimos la receta de la competencia culinaria para realizar un delicioso pastel de carne que seguramente sorprenderá a propios y extraños.

Los Cocineros buscarán la Capitanía de MasterChef 24/7 a través de una degustación especial y un pastel salado.

La receta COMPLETA para hacer un pastel de carne

Ingredientes:

• 1 taza de avena

• 12 rebanadas de tocino

• 300 g de carne molida de res

• 1 zanahoria en cubos pequeños

• 1 calabaza en cubos pequeños

• 1 pimiento rojo en cubos pequeños

• 2 cucharadas de hierbabuena finamente picada

• 2 cucharadas de perejil finamente picado

• 1 huevo

• 1⁄2 taza de cacahuates troceados

• Sal y pimienta al gusto

Para acompañar:

• Lechuga china

• 1⁄2 taza de tomates cherry

• 1⁄4 de taza de aceitunas negras

Preparación:

1) Con una licuadora, pulveriza la avena

2) En un tazón, mezcla la avena pulverizada con la carne molida, la zanahoria, la calabaza, el pimiento rojo, la hierbabuena, el perejil, el huevo y los cacahuates. Sazona con sal y pimienta

3) En un sartén de 8 pulgadas, coloca las rebanadas de tocino formando un asterisco, de manera que cubran el fondo y sobresalgan por los bordes

4) Coloca la mezcla de carne sobre el tocino y compacta ligeramente. Cubre la superficie con las rebanadas de tocino que sobresalen

5) Tapa y cocina a fuego bajo, con la válvula cerrada, durante 15 minutos

6) Retira del fuego, deja reposar unos minutos y sirve acompañado de lechuga china, tomates cherry y aceitunas negras

En dado caso de que también tengas interés por conocer la receta para preparar una deliciosa cochinita pibil, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada última batalla por equipos de la temporada y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.