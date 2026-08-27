¡Los cocineros se juegan el primer espacio en la GRAN FINAL de MasterChef 24/7!

Con la gran final de MasterChef 24/7 a solamente unos días de llevarse a cabo y el hecho de que ayer no salió ningún cocinero al finalizar la última gala de beneficios y castigos de la temporada, los cinco participantes tuvieron un nuevo incentivo para darlo todo en la competencia, pues les fue revelado que hoy se definiría al primer finalista del reality show. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La batalla por equipos de los miércoles fue reemplazada por una gala que abrió con el reto de las cajas misteriosas que usualmente ocurría los lunes, las cuales ocultaban mandiles con los nombres de algunos de los seres queridos de los cocineros, quienes sorpresivamente fueron recibidos en la cocina más poderosa de México.

Luego de ser presentados por Ixdit, Flor, Lancer, Claudia y Michelle, los Chefs les revelaron a los cocineros que sus familiares serían clave en el primer reto de la noche, pues tendrían que realizar en conjunto el primer platillo que harían al regresar a casa en solamente unos días y que representara sus conceptos de familia.

Cabe señalar que Claudia Lizaldi reveló al inicio de la gala que hoy se conocerá al primer finalista de MasterChef 24/7, mientras que el resto de los cocineros defenderá su lugar en la competencia en la gala de eliminación de mañana, pues aunque ayer nadie se despidió del reality show, todavía queda una que definirá a todos los participantes que se disputarán el premio de dos millones de pesos el próximo domingo 30 de agosto.

“Trabajen en serie": El invaluable consejo de la Chef Lili Cuéllar para los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al último eliminado de MasterChef 24/7 y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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